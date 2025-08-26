  • 24° C
Deportes

LMP: Faltan 50 días para la inauguración de la temporada 2025-2026

Dos nuevos equipos debutarán esta temporada: Mayos y Sultanes son historia en la liga

Ago. 26, 2025
Monterrey y Navojoa dejan su espacio para Nayarit y Tucson.
A menos de dos meses para el arranque de la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico, varios equipos han confirmado su lista de invitados y sus refuerzos mexicanos y extranjeros, además de presentar su calendario de pretemporada.

Los Yaquis de Ciudad Obregón presentaron a sus abridores estelares, Odrisamer Despaigne y Vladímir Gutiérrez. También hicieron oficial la llegada del panameño Allen Córdoba, siendo este su tercer refuerzo extranjero.

¿JULIO URÍAS JUGARÁ CON TOMATEROS?

El lanzador culichi fue incluido en la lista de invitados para la pretemporada de los Tomateros hace pocas semanas. A Julio se le levantó la suspensión que tenía impuesta por la MLB, y no se puede descartar que el exlanzador de los Dodgers juegue esta temporada con el equipo más ganador de Sinaloa. Además, la escuadra culichi presentó a su cuerpo técnico, encabezado por Roberto Vizcarra.

PRETEMPORADA EN ESTADOS UNIDOS

Varios equipos jugarán la tradicional Mexican Baseball Fiesta en el estado de Arizona. Serán sus últimos juegos preparativos rumbo a la LMP. Yaquis, Naranjeros, Algodoneros y las nuevas franquicias que veremos en la liga, Jaguares de Nayarit y Tucson conformarán este mini torneo, acompañados de grandes grupos musicales.

¿QUÉ PASÓ CON LOS MAYOS DE NAVOJOA?

Después de 75 años, los Mayos de Navojoa dejaron de existir y pasaron a llamarse Tucson Baseball Team. Los Mayos solo pudieron conseguir dos títulos oficiales desde su fundación, pero por sus filas pasaron grandes jugadores como Manuel Echeverría, Mike Hampton y Randy Arozarena, además de haber disputado 12 finales oficiales.

Cada día falta menos para el inicio de la liga de invierno. Todos los equipos buscarán el título y el boleto a la Serie del Caribe 2026, que se jugará en Caracas, Venezuela.

Fernando Domínguez
Fernando Domínguez
