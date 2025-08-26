  • 24° C
Deportes

Cruz Azul renueva a Lorenzo Faravelli hasta 2026

El mediocampista argentino seguirá siendo clave en el proyecto celeste junto a Charly Rodríguez

Ago. 26, 2025
Esta renovación se suma a la de Charly Rodríguez, quien firmó hasta 2029.

Cruz Azul ha hecho oficial la renovación de contrato de Lorenzo Faravelli hasta el 2025, asegurando así la permanencia de uno de sus jugadores más importantes con miras a buscar el campeonato del Apertura 2025.

El mediocampista argentino, llegó al club para el Clausura 2024 y desde su arribo se ha consolidado como un referente en el esquema del equipo. 

El anuncio se realizó a través de las redes sociales del club, donde destacaron la importancia de Faravelli en el reciente éxito del equipo, especialmente en el buen desempeño de Cruz Azul en la Concacaf.

"Contento de tener este reconocimiento del club, que confíen en mí para continuar con este proyecto. Es un día especial que quedará en mi memoria", declaró el jugador en entrevista con TUDN.

QUIERE DEVOLVER AL EQUIPO A LOS PRIMEROS PLANOS 

Faravelli también habló sobre su compromiso con la institución y el deseo de mantener a Cruz Azul compitiendo en las grandes instancias. "Cuando llegué, lo hice con la ilusión de formar parte de una institución de la magnitud de Cruz Azul. El objetivo siempre fue devolver al equipo a los primeros planos, y en este año y medio se ha logrado", dijo.

El futbolista sudamericano llegó procedente de Independiente del Valle a petición del técnico Martín Anselmi. Pese a la salida del entrenador, Faravelli ha mantenido un alto nivel y se ha ganado el respaldo de la afición y la directiva.

SE ESPERA RENOVACIÓN DE ERIK LIRA

Esta renovación se suma a la de Charly Rodríguez, quien firmó hasta 2029, y se espera que próximamente se oficialice la continuidad de Erik Lira, otro de los pilares del equipo.

Con estas renovaciones, Cruz Azul refuerza su proyecto deportivo con miras a conquistar el ansiado título de liga.

César Leyva
