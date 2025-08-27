Gilberto Mora: el jugador mexicano que ha sorprendido al mundo

El canterano de los Xolos de Tijuana, Gilberto Rafael Mora Zambrano, con solo 16 años de edad, ya se ha convertido en una de las promesas del futbol mexicano. Desde categorías inferiores hasta su debut en Primera División ha demostrado cualidades que no veíamos en un joven desde hace mucho tiempo.

Sus actuaciones con Tijuana han hecho que medios, aficionados y equipos pongan su atención en él. Además, gracias a su talento, recibió su primer llamado a la Selección Mayor, debutando en un partido amistoso contra el Inter de Porto Alegre el 17 de enero de 2025. Jugó con 16 años y 94 días, siendo el jugador más joven en la historia de la Selección Mexicana.

Meses después siguió demostrando de lo que era capaz con su equipo. Gracias a ello, el jugador categoría 2008 recibió el llamado de la Selección Nacional para disputar la Copa Oro, donde haría su debut oficial con México en una competición internacional.

Real Madrid are considering an early move to sign Club Tijuana´s record-shattering 16-year-old phenom Gilberto Mora.



(Source: @Fichajesnet) pic.twitter.com/KW12Hs3jiv — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 26, 2025

DEBUT OFICIAL CON MÉXICO

El originario de Tuxtla Gutiérrez tuvo actividad hasta los cuartos de final de la Copa Oro, donde Javier Aguirre sorprendió a todos al poner a Gil Mora en el cuadro titular ante Arabia Saudita en un partido de eliminación. Gil tuvo su primera prueba de fuego con la Selección Mayor y con toda la confianza del cuerpo técnico mexicano.

Mora también jugó la final de la Copa Oro como titular, donde México se coronó campeón. Gilberto se convirtió en el jugador más joven en ganar un torneo internacional, quitándole ese puesto a Lamine Yamal y mandando hasta la tercera posición al gran Pelé.

ACTUALIDAD DE GILBERTO MORA

El jugador de los Xolos sigue demostrando de lo que está hecho y ha callado bocas de quienes decían que solo eran chispazos. Todo parece indicar que en junio de 2026 podría llegar a disputar tres mundiales con tan solo 17 años.

A pesar de su corta edad, Gil ya ha llamado la atención de varios equipos europeos, y para cuando cumpla la mayoría de edad podría integrarse a las filas de un club importante en el viejo continente.