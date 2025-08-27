Series de Campeonato de la LMB: ¿Cuándo inician las finales de zona?

La Liga Mexicana de Béisbol (LMB) confirmó oficialmente las fechas para las Series de Campeonato en sus dos zonas, Norte y Sur, acercando a los equipos más emblemáticos un paso más hacia la Serie del Rey.

Los Diablos Rojos del México y los Sultanes de Monterrey ya aseguraron su lugar en la contienda y afinan detalles para dar lo mejor en el terreno de juego.

¿CUÁNDO INICIAN LAS FINALES DE ZONA?

En la Zona Sur, los Diablos Rojos recibirán a su rival en la Ciudad de México a partir del sábado 30 de agosto de 2025. Su contrincante saldrá de la serie entre Piratas de Campeche y Guerreros de Oaxaca, que aún se encuentra en disputa. Independientemente de que esa serie concluya en seis o siete juegos, los escarlatas arrancarán la serie con la ventaja de la localía.

Por su parte, en la Zona Norte, la situación dependerá del desenlace de la serie entre Charros de Jalisco y Algodoneros de Unión Laguna. Si los Charros avanzan en cinco o seis juegos, el primer encuentro contra los Sultanes de Monterrey se jugará el sábado 30 de agosto, con Jalisco como sede. En caso de que se necesite un séptimo juego el viernes 29, la serie comenzará hasta el domingo 31 de agosto, ya sea en Jalisco o en Torreón.

Los ajustes en el calendario se deben a posposiciones ocasionadas por la lluvia durante las Series de Zona, lo que obligó a la LMB a modificar las fechas para garantizar la conclusión de los encuentros definitivos.

Para no perderse ningún detalle de los juegos, los aficionados pueden adquirir el Pase Full Playoff 2025 en el sitio oficial por 499 pesos, que ofrece acceso a todas las etapas: primer playoff, series de zona, series de campeonato y la Serie del Rey.

También se podrán seguir los partidos por televisión de paga en ESPN, Fox Sports, Claro Sports, Caliente TV, TVC Deportes, Prime Video, Hi Sports, Canal 6 y RCG, así como por servicios de streaming como Disney+ y Prime Video.