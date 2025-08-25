Así van las semifinales de la Liga Mexicana de Beisbol; ¿qué equipos pasarán a la Final?

La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) 2025 vive su momento más intenso con las Series de Zona y Semifinales, donde se definirán los equipos que avanzarán a la gran Serie del Rey, el duelo que coronará al campeón en el año del centenario del circuito de verano.

Tras un calendario regular de 93 juegos por equipo, los Diablos Rojos del México confirmaron su poderío como líderes absolutos de la Zona Sur con récord de 63 triunfos y 25 derrotas, mientras que en el Norte los Sultanes de Monterrey dominaron con marca de 55-37. Ambos se perfilan como favoritos, pero la etapa de playoffs ya ha mostrado la intensidad y la paridad característica del beisbol mexicano.

La temporada arrancó el 17 de abril y concluyó el 7 de agosto en su fase regular. Los playoffs iniciaron el 9 de agosto y se extenderán, de ser necesario, hasta el 17 de septiembre, cuando podría disputarse un séptimo y definitivo duelo por el título.

ASÍ VAN LAS SEMIFINALES

ZONA NORTE

Algodoneros vs. Charros: Serie 0-3 a favor de Charros.

Tecos vs. Sultanes: Serie 0-3 a favor de Sultanes (juego suspendido por lluvia con la pizarra 0-0 en la segunda entrada).

ZONA SUR

Diablos Rojos vs. Pericos: Serie 3-0 a favor de Diablos Rojos.

Guerreros vs. Piratas: Serie empatada 2-2; el quinto juego está programado para este lunes a las 18:30 horas.

UN CAMPEÓN PARA LA HISTORIA

El equipo que levante el trofeo de la Serie del Rey quedará inscrito como el campeón del centenario de la Liga Mexicana de Beisbol, un logro que marcará época en el deporte nacional.

Con los Diablos Rojos y Sultanes mostrando paso firme rumbo a la final, y con la paridad en la serie entre Guerreros y Piratas, los próximos juegos serán decisivos para conocer a los protagonistas que disputarán la gloria en septiembre