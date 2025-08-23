  • 24° C
Deportes

Charros y Sultanes dominan sus series; lluvia suspende juego entre Diablos y Pericos en la LMB 2025

Piratas de Campeche venció 5-3 a los Guerreros de Oaxaca y acortaron distancia en la serie, que ahora está 2-1 a favor de los oaxaqueños

Ago. 23, 2025
Los equipos de Jalisco y Monterrey se perfilan para protagonizar la Serie de Campeonato de la Zona Norte en la LMB.
En una intensa jornada de postemporada en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), Charros de Jalisco y Sultanes de Monterrey dieron un paso firme rumbo a la Serie de Campeonato de la Zona Norte al colocarse 3-0 en sus respectivas series.

Charros volvió a lucirse ante su afición al vencer 8-1 a Algodoneros de Unión Laguna en Zapopan, con otra gran actuación de Luis Payán (7 IP, 3 H, 1 C, 7 K). Los bates jaliscienses no bajaron el ritmo pese a la lluvia y anotaron en seis entradas distintas, con cuadrangulares clave de Mateo Gil, Kyle Garlick y una sólida ofensiva colectiva.

SULTANES APLASTA A TECOS Y SE PONE A UNO DE LA FINAL DE ZONA

Por su parte, Sultanes aplastó 11-1 a Tecos de los Dos Laredos en el Walmart Park de Monterrey. Stephen Tarpley brilló en la loma con cinco sólidas entradas, mientras que el bateo explotó con un rally de seis carreras en el quinto episodio, incluyendo un jonrón de tres carreras de Víctor "La Chule" Mendoza.

Monterrey está a un triunfo de avanzar a la final de zona y defender su título.

imagen-cuerpo

LLUVIA HACE DE LAS SUYAS EN PUEBLA

En el sur, el duelo entre Diablos Rojos del México y Pericos de Puebla fue suspendido por lluvia en la tercera entrada, cuando los capitalinos ganaban 7-4. El encuentro se reanudará mañana domingo a las 14:00 horas en el Estadio Hermanos Serdán.

imagen-cuerpo

Finalmente, los Piratas de Campeche vencieron 5-3 a los Guerreros de Oaxaca y acortaron distancia en la serie, que ahora está 2-1 a favor de los bélicos. Los filibusteros reaccionaron a tiempo y buscarán igualar la serie en el cuarto juego.

La acción continúa este domingo con encuentros cruciales en ambas zonas, donde algunos equipos podrían sellar su pase a la siguiente ronda del playoff 2025.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
