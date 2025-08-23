  • 24° C
Lizbeth Ovalle rompe récord y se convierte en el fichaje más caro en la historia del futbol femenil

Desde su debut en 2017, jugó exclusivamente con Tigres UANL, donde logró seis títulos de liga con 136 goles y 103 asistencias

Ago. 23, 2025
La maga también ha brillado con la Selección Mexicana Femenil, con la que ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2023.
La delantera mexicana Lizbeth Ovalle ha hecho historia al convertirse en la jugadora más cara del futbol femenil a nivel mundial, tras concretarse su traspaso del Club Tigres Femenil al Orlando Pride de la NWSL (National Women´s Soccer League).

El equipo estadounidense pagó 1.5 millones de dólares, una cifra sin precedentes en el futbol femenino.

DE TIGRES A NWSL: LA NUEVA ETAPA DE "LA MAGA"

Conocida como "La Maga", Ovalle firmó contrato con Orlando Pride hasta 2027, después de ocho exitosas temporadas en el fútbol mexicano. Durante su presentación oficial, la futbolista de 25 años expresó su entusiasmo por este nuevo reto:

"Estoy muy feliz de unirme a Orlando Pride. Vengo con el claro objetivo de ganar títulos y dejar huella en el club. Estoy lista para darlo todo y ayudar a Orlando Pride a seguir siendo un equipo líder", afirmó.

¿QUIÉN ES LIZBETH OVALLE?

Lizbeth Ovalle es una de las figuras más destacadas en la historia de la Liga MX Femenil. Desde su debut en 2017, jugó exclusivamente con Tigres UANL, donde logró seis títulos de liga y se consagró como la máxima goleadora histórica del club, con 136 goles y 103 asistencias.

Además de sus logros a nivel de clubes, Ovalle también ha brillado con la Selección Mexicana Femenil, con la que ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2023 y fue incluida en el Once Ideal de la Copa Oro Femenina de la Concacaf 2024, destacando con un gol memorable ante Estados Unidos.

FICHAJE HISTÓRICO PARA EL FUTBOL FEMENIL

Con esta operación, el traspaso de Lizbeth Ovalle supera cualquier otro fichaje en la historia del futbol femenil. Según informes de ESPN, incluso fue seguida por el FC Barcelona, aunque no se concretó ningún acercamiento formal.

Este movimiento marca un antes y un después para las futbolistas mexicanas y para el mercado internacional, consolidando a Ovalle como un referente del balompié femenil y abriendo la puerta a nuevas oportunidades para las jugadoras de la Liga MX Femenil en el extranjero.

César Leyva
