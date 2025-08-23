Rayados golea 3-0 al Necaxa, es líder del Apertura 2025 y alcanza su victoria 300 como local

Rayados de Monterrey se colocó como líder del Torneo Apertura 2025 tras vencer 3-0 al Necaxa en el Estadio BBVA, en lo que además significó la victoria número 300 del club como local en la historia de la Liga MX, sumando partidos tanto en el Gigante de Acero como en el antiguo Estadio Tecnológico.

Con este resultado, los dirigidos por Domenec Torrent alcanzan 15 puntos y escalan al primer lugar de la tabla general. Por su parte, el Necaxa de Fernando Gago se queda en la posición 15 con solo cinco unidades.

RESUMEN DEL PARTIDO: DOMINIO TOTAL DE RAYADOS

Desde el inicio del encuentro, Monterrey tomó el control del balón con un 62 por ciento de posesión en el primer tiempo. A pesar de generar pocas oportunidades claras, fue eficaz al frente, anotando en sus dos tiros al arco durante los primeros 45 minutos.

Minuto 14: Lucas Ocampos abrió el marcador con un potente disparo de media distancia, tras una asistencia de Sergio Canales.

Minuto 21: Canales aumentó la ventaja con un espectacular gol olímpico desde el córner derecho, sorprendiendo al arquero Ezequiel Unsain.

Minuto 58: Sergio Ramos cerró la cuenta desde los once pasos, tras una mano revisada en el VAR. El penal fue cobrado de forma precisa para el 3-0 definitivo.

POLÉMICA Y ACCIONES DESTACADAS

Al minuto 45, una barrida de Sergio Ramos sobre Kevin Rosero generó controversia; sin embargo, tras revisión en el VAR, no se sancionó con tarjeta roja.

Lucas Ocampos estuvo cerca de anotar su doblete en el segundo tiempo, pero Unsain evitó el gol con una gran atajada. Esa misma jugada derivó en el penal que cerró la goleada.

PRÓXIMOS PARTIDOS DE RAYADOS Y NECAXA

