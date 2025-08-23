León y Pachuca empatan 1-1 con goles de penal en un duelo sin brillo

León y Pachuca empataron 1-1 este sábado en el Estadio León en la Jornada 6 de la Liga MX, en un partido cerrado y con pocas emociones, donde los errores defensivos terminaron definiendo el marcador. Ambos goles llegaron desde los once pasos, en un juego marcado por la estrategia conservadora y la falta de contundencia ofensiva.

DUELO EQUILIBRADO CON ERRORES PUNTUALES

Los Tuzos de Pachuca se adelantaron temprano en el marcador tras un penal provocado por Anderson Santamaría, quien cometió falta sobre el brasileño Alemao a los 12 minutos. El marroquí Oussama Idrissi se encargó de ejecutar con potencia para el 0-1.

León respondió poco antes del descanso. Brian "Guamerucito" García cometió una falta innecesaria dentro del área y el árbitro no dudó en señalar la pena máxima. Ismael Díaz cobró con precisión al poste izquierdo para igualar 1-1 al 45+2´.

¡GOOOOOL de @clubleonfc! ??



¡GOOOOOL de @clubleonfc! ??

Ismael Díaz aprovecha la pena máxima, para empatar el marcador, antes de que finalice el primer tiempo.

REGRESO DE JAMES RODRÍGUEZ SIN EFECTO

James Rodríguez volvió a las canchas tras perderse dos partidos, ingresando en la segunda mitad. Aunque mostró destellos de calidad, como un centro preciso para Alvarado que casi termina en gol, no logró marcar diferencia.

LEÓN TERMINÓ CON 10 HOMBRES

Valentín Gauthier fue expulsado en los minutos finales, dejando a León con un jugador menos. Aun así, Pachuca no pudo aprovechar la superioridad numérica y el marcador no se movió más.

REPARTO DE PUNTOS ENTRE "HERMANOS" DE GRUPO PACHUCA

Ambos equipos, pertenecientes al mismo grupo empresarial, apostaron por el error del rival y terminaron por neutralizarse. León sigue sin convencer en casa y se complica su camino hacia la clasificación. Por su parte, los Tuzos parecen perder fuerza tras un buen arranque de torneo.