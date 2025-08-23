Liga MX: Así se jugará la jornada 6 de hoy sábado 23 de agosto de la Apertura 2025 

La Liga MX continúa su marcha con la jornada 6 del torneo Apertura 2025, una fecha cargada de emociones que promete mantener a los aficionados al filo de sus asientos.

Este sábado se disputarán cuatro encuentros que no solo serán clave en la lucha por la clasificación, sino que también estarán llenos de rivalidad y espectáculo.

PARTIDOS DE LA JORNADA 6 DE LA APERTURA 2025

Uno de los duelos más esperados es el que protagonizarán Cruz Azul y Toluca en el estadio Olímpico Universitario, donde la Máquina buscará imponerse ante los actuales campeones de la liga.

La actividad arrancará en el Nou Camp, con el choque entre León y Pachuca, un enfrentamiento de “hermanos” que pondrá a prueba a los Tuzos, líderes de la competencia, frente a una Fiera que quiere escalar posiciones y meterse a la zona de clasificación.

De manera simultánea, los Rayados de Monterrey recibirán en el Gigante de Acero al Necaxa, mientras que en el estadio El Encanto, el Mazatlán será anfitrión de los Tigres, en un choque donde los felinos buscarán mantener su protagonismo en el torneo.

La jornada sabatina cerrará con el platillo estelar: Cruz Azul contra Toluca, un enfrentamiento que ha despertado gran expectativa entre la afición, y que será transmitido por televisión abierta.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LOS PARTIDOS DE HOY?

LEÓN VS PACHUCA

17:00 horas

Transmisión: Tubi, Caliente TV

MONTERREY VS NECAXA

19:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

MAZATLÁN VS TIGRES

19:10 horas

Transmisión: Azteca 7, Tubi, Caliente TV

CRUZ AZUL VS TOLUCA

21:05 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Con estos encuentros, la jornada 6 del Apertura 2025 promete goles, emociones y duelos que podrían marcar el rumbo del torneo.