  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 23 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Liga MX: Así se jugará la jornada 6 de hoy sábado 23 de agosto de la Apertura 2025 

Este sábado se disputarán cuatro encuentros que no solo serán clave en la lucha por la clasificación, sino que también estarán llenos de rivalidad

Ago. 23, 2025
Liga MX: Así se jugará la jornada 6 de hoy sábado 23 de agosto de la Apertura 2025 

La Liga MX continúa su marcha con la jornada 6 del torneo Apertura 2025, una fecha cargada de emociones que promete mantener a los aficionados al filo de sus asientos.

Este sábado se disputarán cuatro encuentros que no solo serán clave en la lucha por la clasificación, sino que también estarán llenos de rivalidad y espectáculo.

PARTIDOS DE LA JORNADA 6 DE LA APERTURA 2025 

Uno de los duelos más esperados es el que protagonizarán Cruz Azul y Toluca en el estadio Olímpico Universitario, donde la Máquina buscará imponerse ante los actuales campeones de la liga.

La actividad arrancará en el Nou Camp, con el choque entre León y Pachuca, un enfrentamiento de “hermanos” que pondrá a prueba a los Tuzos, líderes de la competencia, frente a una Fiera que quiere escalar posiciones y meterse a la zona de clasificación.

De manera simultánea, los Rayados de Monterrey recibirán en el Gigante de Acero al Necaxa, mientras que en el estadio El Encanto, el Mazatlán será anfitrión de los Tigres, en un choque donde los felinos buscarán mantener su protagonismo en el torneo.

La jornada sabatina cerrará con el platillo estelar: Cruz Azul contra Toluca, un enfrentamiento que ha despertado gran expectativa entre la afición, y que será transmitido por televisión abierta.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LOS PARTIDOS DE HOY?

LEÓN VS PACHUCA

  • 17:00 horas
  • Transmisión: Tubi, Caliente TV

MONTERREY VS NECAXA

  • 19:00 horas
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

MAZATLÁN VS TIGRES

  • 19:10 horas
  • Transmisión: Azteca 7, Tubi, Caliente TV

CRUZ AZUL VS TOLUCA

  • 21:05 horas
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Con estos encuentros, la jornada 6 del Apertura 2025 promete goles, emociones y duelos que podrían marcar el rumbo del torneo.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza
Contenido Relacionado
Niño de 9 años sufre hemorragia cerebral por pelotazo en juego de los Diablos Rojos
Deportes

Niño de 9 años sufre hemorragia cerebral por pelotazo en juego de los Diablos Rojos

Agosto 23, 2025

El menor asistía al primer juego de la Serie de Zona en el Estadio Alfredo Harp Helú, acompañado de su tía y hermanos, cuando un batazo lo impactó

LMB: Este será el equipo campeón según la Inteligencia Artificial
Deportes

LMB: Este será el equipo campeón según la Inteligencia Artificial

Agosto 22, 2025

La IA puso como favorito a un equipo histórico, y cada vez falta menos para conocer al nuevo monarca del beisbol mexicano

Selección Nacional: Javier Aguirre presenta a los 23 convocados para la concentración en el CAR
Deportes

Selección Nacional: Javier Aguirre presenta a los 23 convocados para la concentración en el CAR

Agosto 22, 2025

El vasco contará solo con jugadores de Liga MX para la micro concentración, debido a que los jugadores extranjeros acaban de iniciar temporada