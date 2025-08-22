Selección Nacional: Javier Aguirre presenta a los 23 convocados para la concentración en el CAR

El seleccionador mexicano Javier Aguirre dio a conocer su lista para el micro ciclo esto con fines preparativos rumbo a la copa del mundo donde México será una de las 3 anfitrionas de la justa mundialista.

Chivas será la base de esta selección contando con 5 jugadores rojiblancos.

En su continuo seguimiento a los jugadores mexicanos, el cuerpo técnico de la Selección Nacional Mexicana ha programado una nueva concentración para entrenar con futbolistas que militan en la Liga MX para alistar de la mejor manera la fecha FIFA de septiembre en la que enfrentaremos a Japón y Corea del Sur y mantener la preparación para la Copa del Mundo 2026.

LISTA DE CONVOCADOS DE JAVIER AGUIRRE

Porteros

Sesbastián Jurado - FC Juárez

Raúl Rangel - Chivas

Carlos Moreno - Pachuca

Defensas

Denzell García - FC Juárez

Diego Barbosa - Toluca

Ramón Juárez - América

Víctor Guzmán - Monterrey

Eduardo Águila - A. de San Luis

Alonso Aceves - Pachuca

Gerardo Arteaga - Monterrey

Bryan González - Chivas

Mediocampistas

Diego Campillo - Chivas

Fidel Ambriz - Monterrey

Luis Romo - Chivas

Erick Sánchez - América

Alexis Gutiérrez - América

Jesús Angulo - Toluca

Delanteros

Isaías Violante - América

Diego Lainez - Tigres

Jorge Ruvalcaba - Pumas

Ozziel Herrera - Tigres

Germán Berterame - Monterrey

Armando González - Chivas

LO INTERESANTE DE LA CONVOCATORIA

Sorprenden las ausencias de Luis Ángel Malagón, Alexis Vega, Gil Mora y de Roberto Alvarado ya que venían siendo piezas fundamentales en el cuadro de Javier Aguirre, pero todo parece indicar que el estratega mexicano quiere ver nuevos nombres para que puedan competir por un lugar para la Copa del Mundo

México enfrentará a Japón el 6 de septiembre y a Corea el 9 del mismo mes en partidos de preparación con los que si podrá contar con los demás jugadores que militan en el extranjero

El proyecto del vasco en compañía de rafa marques pone a la afición a emocionarse ya que en este ciclo están haciendo algo que no se hacía desde hace mucho tiempo, convocar a jugadores jóvenes de la liga mx,