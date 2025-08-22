  • 24° C
Deportes

Selección Nacional: Javier Aguirre presenta a los 23 convocados para la concentración en el CAR

El vasco contará solo con jugadores de Liga MX para la micro concentración

Ago. 22, 2025
La selección se prepara para los amistosos en septiembre.
El seleccionador mexicano Javier Aguirre dio a conocer su lista para el micro ciclo esto con fines preparativos rumbo a la copa del mundo donde México será una de las 3 anfitrionas de la justa mundialista.

Chivas será la base de esta selección contando con 5 jugadores rojiblancos.

En su continuo seguimiento a los jugadores mexicanos, el cuerpo técnico de la Selección Nacional Mexicana ha programado una nueva concentración para entrenar con futbolistas que militan en la Liga MX para alistar de la mejor manera la fecha FIFA de septiembre en la que enfrentaremos a Japón y Corea del Sur y mantener la preparación para la Copa del Mundo 2026.

LISTA DE CONVOCADOS DE JAVIER AGUIRRE

Porteros

  • Sesbastián Jurado - FC Juárez
  • Raúl Rangel - Chivas
  • Carlos Moreno - Pachuca

Defensas

  • Denzell García - FC Juárez
  • Diego Barbosa - Toluca
  • Ramón Juárez - América
  • Víctor Guzmán - Monterrey
  • Eduardo Águila - A. de San Luis
  • Alonso Aceves - Pachuca
  • Gerardo Arteaga - Monterrey
  • Bryan González - Chivas

Mediocampistas

  • Diego Campillo - Chivas
  • Fidel Ambriz - Monterrey
  • Luis Romo - Chivas
  • Erick Sánchez - América
  • Alexis Gutiérrez - América
  • Jesús Angulo - Toluca

Delanteros

  • Isaías Violante - América
  • Diego Lainez - Tigres
  • Jorge Ruvalcaba - Pumas
  • Ozziel Herrera - Tigres
  • Germán Berterame - Monterrey
  • Armando González - Chivas    
imagen-cuerpo

LO INTERESANTE DE LA CONVOCATORIA

Sorprenden las ausencias de Luis Ángel Malagón, Alexis Vega, Gil Mora y de Roberto Alvarado ya que venían siendo piezas fundamentales en el cuadro de Javier Aguirre, pero todo parece indicar que el estratega mexicano quiere ver nuevos nombres para que puedan competir por un lugar para la Copa del Mundo

México enfrentará a Japón el 6 de septiembre y a Corea el 9 del mismo mes en partidos de preparación con los que si podrá contar con los demás jugadores que militan en el extranjero

El proyecto del vasco en compañía de rafa marques pone a la afición a emocionarse ya que en este ciclo están haciendo algo que no se hacía desde hace mucho tiempo, convocar a jugadores jóvenes de la liga mx,

Fernando Domínguez
