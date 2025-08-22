Jornada 6 de la Liga MX Apertura 2025: horarios y dónde ver en vivo

La Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX arranca este viernes 22 de agosto y promete un fin de semana lleno de goles, emociones y duelos claves en la lucha por la tabla general.

Pachuca y Monterrey llegan en la cima de la tabla con 12 puntos, seguidos de Cruz Azul y América con 11 y el campeón Toluca con 10. Mientras que en el sótano se encuentra Querétaro con solo 1 punto, y un poco más arriba Puebla y Guadalajara con 3 puntos.

A continuación, conoce el calendario completo con horarios y canales de transmisión para que no te pierdas ningún partido.

PARTIDOS DE LIGA MX PARA 22 DE AGOSTO

Juárez vs Santos

19:00 horas (CDMX)

Caliente, Tubi, Azteca 7

Querétaro vs Atlético San Luis

19:00 horas (CDMX)

Caliente, Tubi, Azteca 7

Tijuana vs Chivas

21:00 horas (CDMX)

Caliente, Tubi, FOX Sports

PARTIDOS DE LIGA MX PARA SÁBADO 23 DE AGOSTO

León vs Pachuca

17:00 horas (CDMX)

Estadio León

Caliente, Tubi, FOX Sports

Monterrey vs Necaxa

19:00 horas (CDMX)

Estadio BBVA

TUDN, Vix

Mazatlán vs Tigres

19:00 horas (CDMX) / 21:00 ET

El Encanto

Caliente, Tubi, FOX Sports

Cruz Azul vs Toluca

21:05 horas (CDMX) / 23:05 ET

Estadio Olímpico Universitario

TUDN, Vix

PARTIDOS DE LIGA MX PARA DOMINGO 24 DE AGOSTO

Pumas vs Puebla

17:00 horas (CDMX)

Estadio Olímpico Universitario

TUDN, Vix

Atlas vs América

19:05 horas (CDMX)

Estadio Jalisco

TUDN, Vix

La jornada cierra con el esperado Atlas vs América, partido que podría marcar el debut de Allan Saint-Maximin con las Águilas, lo que aumenta la expectativa entre los aficionados azulcremas.

Con esta guía ya sabes quién juega hoy en la Liga MX, los horarios y dónde ver en vivo cada partido de la Jornada 6 del Apertura 2025.