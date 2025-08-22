  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 22 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Jornada 6 de la Liga MX Apertura 2025: horarios y dónde ver en vivo

Querétaro, Puebla y Guadalajara llegan con la necesidad de ganar pues se encuentran en el sótano de la tabla general

Ago. 22, 2025
Los equipos de Liga MX prometen una jornada emocionante este fin de semana.
Los equipos de Liga MX prometen una jornada emocionante este fin de semana.

La Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX arranca este viernes 22 de agosto y promete un fin de semana lleno de goles, emociones y duelos claves en la lucha por la tabla general.

Pachuca y Monterrey llegan en la cima de la tabla con 12 puntos, seguidos de Cruz Azul y América con 11 y el campeón Toluca con 10. Mientras que en el sótano se encuentra Querétaro con solo 1 punto, y un poco más arriba Puebla y Guadalajara con 3 puntos.

A continuación, conoce el calendario completo con horarios y canales de transmisión para que no te pierdas ningún partido.

PARTIDOS DE LIGA MX PARA 22 DE AGOSTO

  • Juárez vs Santos
     19:00 horas (CDMX)
     Caliente, Tubi, Azteca 7
  • Querétaro vs Atlético San Luis
     19:00 horas (CDMX)
     Caliente, Tubi, Azteca 7
  • Tijuana vs Chivas
     21:00 horas (CDMX)
     Caliente, Tubi, FOX Sports

PARTIDOS DE LIGA MX PARA SÁBADO 23 DE AGOSTO

  • León vs Pachuca
     17:00 horas (CDMX)
     Estadio León
     Caliente, Tubi, FOX Sports
  • Monterrey vs Necaxa
     19:00 horas (CDMX)
    Estadio BBVA
     TUDN, Vix
  • Mazatlán vs Tigres
     19:00 horas (CDMX) / 21:00 ET
     El Encanto
     Caliente, Tubi, FOX Sports
  • Cruz Azul vs Toluca
     21:05 horas (CDMX) / 23:05 ET
    Estadio Olímpico Universitario
     TUDN, Vix

PARTIDOS DE LIGA MX PARA DOMINGO 24 DE AGOSTO

  • Pumas vs Puebla
    17:00 horas (CDMX)
    Estadio Olímpico Universitario
     TUDN, Vix
  • Atlas vs América
     19:05 horas (CDMX)
    Estadio Jalisco
     TUDN, Vix

La jornada cierra con el esperado Atlas vs América, partido que podría marcar el debut de Allan Saint-Maximin con las Águilas, lo que aumenta la expectativa entre los aficionados azulcremas.

Con esta guía ya sabes quién juega hoy en la Liga MX, los horarios y dónde ver en vivo cada partido de la Jornada 6 del Apertura 2025.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Ana Carolina Herrera Ayala se baña de oro
Deportes

Ana Carolina Herrera Ayala se baña de oro

Agosto 22, 2025

Dentro de los Juegos Panamericanos Junior en Asunción, Paraguay

Claudia Sheinbaum presenta "México Imparable" ¿de qué trata este programa deportivo?
Deportes

Claudia Sheinbaum presenta "México Imparable" ¿de qué trata este programa deportivo?

Agosto 22, 2025

Este serial de carreras busca fusionar la actividad física con la riqueza cultural y natural, además de impulsar el talento deportivo nacional

Playoffs MLB: Series se ponen 2-0. Estos equipos llevan ventaja
Deportes

Playoffs MLB: Series se ponen 2-0. Estos equipos llevan ventaja

Agosto 21, 2025

Los ganadores de ayer repitieron hoy y ya tienen medio boleto para la final de zona