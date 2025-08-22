Jornada 6 de la Liga MX Apertura 2025: horarios y dónde ver en vivo

La Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX arranca este viernes 22 de agosto y promete un fin de semana lleno de goles, emociones y duelos claves en la lucha por la tabla general.
Pachuca y Monterrey llegan en la cima de la tabla con 12 puntos, seguidos de Cruz Azul y América con 11 y el campeón Toluca con 10. Mientras que en el sótano se encuentra Querétaro con solo 1 punto, y un poco más arriba Puebla y Guadalajara con 3 puntos.
A continuación, conoce el calendario completo con horarios y canales de transmisión para que no te pierdas ningún partido.
PARTIDOS DE LIGA MX PARA 22 DE AGOSTO
- Juárez vs Santos
19:00 horas (CDMX)
Caliente, Tubi, Azteca 7
- Querétaro vs Atlético San Luis
19:00 horas (CDMX)
Caliente, Tubi, Azteca 7
- Tijuana vs Chivas
21:00 horas (CDMX)
Caliente, Tubi, FOX Sports
PARTIDOS DE LIGA MX PARA SÁBADO 23 DE AGOSTO
- León vs Pachuca
17:00 horas (CDMX)
Estadio León
Caliente, Tubi, FOX Sports
- Monterrey vs Necaxa
19:00 horas (CDMX)
Estadio BBVA
TUDN, Vix
- Mazatlán vs Tigres
19:00 horas (CDMX) / 21:00 ET
El Encanto
Caliente, Tubi, FOX Sports
- Cruz Azul vs Toluca
21:05 horas (CDMX) / 23:05 ET
Estadio Olímpico Universitario
TUDN, Vix
PARTIDOS DE LIGA MX PARA DOMINGO 24 DE AGOSTO
- Pumas vs Puebla
17:00 horas (CDMX)
Estadio Olímpico Universitario
TUDN, Vix
- Atlas vs América
19:05 horas (CDMX)
Estadio Jalisco
TUDN, Vix
La jornada cierra con el esperado Atlas vs América, partido que podría marcar el debut de Allan Saint-Maximin con las Águilas, lo que aumenta la expectativa entre los aficionados azulcremas.
Con esta guía ya sabes quién juega hoy en la Liga MX, los horarios y dónde ver en vivo cada partido de la Jornada 6 del Apertura 2025.