Playoffs MLB: Series se ponen 2-0. Estos equipos llevan ventaja

Diablos Rojos del México, Sultanes de Monterrey, Charros de Jalisco y Guerreros de Oaxaca volvieron a ganar en sus respectivas series de playoffs de zona de la Liga Mexicana de Beisbol, quedando a solo dos triunfos de avanzar a la siguiente ronda.

Ocho equipos, cuatro de la Zona Norte y cuatro de la Zona Sur, siguen en la pelea y buscarán ser los primeros en ganar cuatro de siete juegos en sus series. Sin embargo, hasta ahora, la balanza parece inclinarse claramente hacia un lado en cada enfrentamiento.

RESULTADOS EN ZONA NORTE

Charros volvió a mostrarse dominante como visitante en La Laguna, donde fabricaron 2 carreras en la segunda entrada, 2 más en la cuarta, otras 2 en la quinta y una última en la novena. Algodoneros solo logró anotar par de carreras en la quinta y sexta, e intentó acercarse en la octava con otras dos, pero no fue suficiente para evitar la derrota.

En Laredo, el duelo se mantuvo sin anotaciones durante las primeras cinco entradas. Fue hasta la sexta cuando Monterrey rompió el cero con dos carreras. En la séptima, ambas novenas se fueron en blanco, y en la octava, cada equipo sumó una más, dejando el marcador final 3-1 a favor de los Sultanes como visitantes.

RESULTADOS EN ZONA SUR

El juego más cerrado se vivió en Oaxaca, donde Piratas de Campeche mantuvo la ventaja hasta la séptima entrada. El marcador era 7-4 a favor de Guerreros, pero los locales reaccionaron con un rally de cuatro carreras que les permitió darle la vuelta al encuentro y dejar la pizarra final 8-7. Ambos equipos conectaron 12 hits y cometieron un error.

Victoria con remontada



Los Guerreros ?? aprovechan la condición de local y se imponen a los Piratas ?? en un gran juego de pelota ?



PG: Enmanuel Mejía

PD: Ken Giles

SV: Cristian Alvarado



Presentado por @MovistarMX#CienAñosSiendoElReypic.twitter.com/XjuZOI8UmL — Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) August 22, 2025

Finalmente, en el Estadio Alfredo Harp Helú, los Diablos Rojos del México vencieron 8-2 a los Pericos de Puebla. Los escarlatas anotaron desde el primer episodio y mantuvieron bajo control a los visitantes durante todo el juego, colocándose 2-0 en la serie.

PAUSA Y CAMBIO DE SEDE

Este viernes las series se pausarán para dar descanso a los equipos y permitir el cambio de sede. Los enfrentamientos se reanudarán el sábado 23 de agosto en los siguientes estadios: