Deportes

Allen Córdova regresa a Yaquis como refuerzo extranjero para la temporada 2025-2026

Allen llega procedente de los Diablos Rojos del México, donde ha desempeñado un papel significativo para el equipo

Ago. 21, 2025
El panameño vuelve al equipo que lo debuto en la LMP.
La tarde de este jueves, la directiva de los Yaquis anunció a través de redes sociales al outfielder panameño Allen Córdoba como refuerzo para el equipo de Ciudad Obregón.

El centroamericano se convierte en el tercer refuerzo extranjero de los Yaquis rumbo al inicio de la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico . Allen llega procedente de los Diablos Rojos del México, donde hasta este momento el equipo capitalino está en la pelea por llegar a la final de la Zona Sur.

imagen-cuerpo

¿QUIÉN ES ALLEN CÓRDOBA?

Allen Octavio Córdoba Pose debutó en Grandes Ligas con los Padres de San Diego en 2017, y no fue hasta 2022 cuando llegó por primera vez a la LMP con los Yaquis de Ciudad Obregón. También cuenta con experiencia en varios equipos de la LMB, siendo los Charros de Jalisco y Algodoneros de Unión Laguna donde el panameño se ha destacado con buenos números y se ha hecho de gran popularidad en la liga de verano.

El jugador vuelve a vestirse con los colores azul y blanco para pelear una vez más por el título invernal y conseguir un pase a la Serie del Caribe 2026.

Ya son tres los refuerzos extranjeros de los Yaquis, además de presentar una lista de invitados con grandes nombres para los entrenamientos de pretemporada.

¿Podrán los Yaquis ser contendientes al título en esta temporada?

Fernando Domínguez
