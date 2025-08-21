  • 24° C
Deportes

Orlando Pride hace historia con fichaje de Lizbeth Ovalle

Convirtiéndose en el fichaje más caro en el balompié femenil

Ago. 21, 2025
La jugadora Lizbeth Ovalle se une al Orlando Pride en un fichaje histórico para el fútbol femenino
La jugadora Lizbeth Ovalle se une al Orlando Pride en un fichaje histórico para el fútbol femenino

Ovalle deja a las Amazonas después de 8 años y de haber ganado 9 títulos, además de haber convertido 136 goles y dado 103 asistencias en 294 partidos.

La Maga emigra al fútbol estadounidense, donde el club ya hizo oficial su contratación, rompiendo el récord que tenía la jugadora del Arsenal, Olivia Smith, cuyo traspaso del Liverpool a su actual equipo fue de 1.3 millones de dólares. Sin embargo, Ovalle superó esa cifra, ya que su traspaso de Tigres al Orlando Pride varía entre los 1.5 millones y los 2 millones de dólares, lo que la convierte en la contratación más cara en el fútbol femenil.

Te podría interesar: Leagues Cup 2025: ¿Cuánto dinero gana el campeón del torneo?

La originaria de Aguascalientes se ha ganado el respeto de toda la liga tras ser una de las primeras jugadoras en llegar a los más de 100 goles y ganarse las convocatorias a la Selección Mexicana. Ha representado al país en los Mundiales Sub-17 y Sub-20.

Lizbeth cuenta con el récord de tener la mayor cantidad de goles en liguillas, con 27 tantos, que la ponen por encima de Katty Martínez y Alicia Cervantes.

El fútbol femenil en México va en crecimiento, y esto es una prueba de ello, ya que en el país hay demasiadas mujeres con talento para el fútbol. Instituciones como Tigres ayudan y fortalecen el desarrollo para hacer explotar el potencial de las mujeres que quieren una oportunidad en este deporte.

Fernando Domínguez
