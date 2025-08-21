Leagues Cup 2025: ¿Cuánto dinero gana el campeón del torneo?

La Leagues Cup 2025 dio inicio el martes 29 de julio y llegó con cambios importantes tanto en su formato como en la distribución. El torneo contó con la participación de 36 equipos, divididos entre 18 clubes de la Liga Mx y 18 de la Major League Soccer (MLS).

El torneo está cada vez más cerca de llegar a su fin y, tras los duelos disputados el miércoles, ya van quedando definidos los cuatro equipos que se instalaron en las semifinales.

¿QUÉ EQUIPOS ESTÁN EN LAS SEMIFINALES?

Este martes 26 y miércoles 27 de agosto, la Leagues Cup 2025 llega a su etapa de semifinales, con los equipos más destacados de México y Estados Unidos listos para disputar un lugar en la gran final. Es probable que ambos encuentros se jueguen el mismo día, y los duelos serán:

Inter Miami vs. Orlando City

Seattle Sounders vs. LA Galaxy

A pesar de ser favoritos, varios equipos de la Liga MX quedaron fuera antes de las semifinales. Tigres UANL fue eliminado por Inter Miami, aunque sin la participación de Lionel Messi, mientras que Toluca cayó en penales ante Orlando City. Otros clubes mexicanos que se despidieron temprano fueron Puebla, eliminado en penales por Seattle Sounders, y Pachuca, derrotado en tiempo regular por LA Galaxy.

¿CUÁNTO DINERO GANA EL CAMPEÓN DEL TORNEO?

Aunque la Leagues Cup 2025 aún no ha hecho públicos los montos oficiales, se puede hacer una aproximación con base en ediciones anteriores. En 2024, el torneo repartió aproximadamente 40 millones de dólares en premios, cifra que este año podría ajustarse al alza debido a la reducción en el número de clubes participantes.

Se estima que el campeón del torneo podría recibir entre 1,5 y 2 millones de dólares, mientras que el subcampeón obtendría alrededor de 1 millón de dólares.

Además, cada equipo recibirá 100 mil dólares por cada partido jugado, y otros 50 mil dólares adicionales por cada victoria, lo que convierte a cada encuentro en una oportunidad importante tanto deportiva como económicamente.

Más allá del dinero, el torneo también ofrece beneficios deportivos, ya que los tres mejores equipos de la Leagues Cup 2025 asegurará un lugar en la Concachampions 2026, la máxima competencia de clubes de la región, lo que representa un incentivo adicional para los clubes que buscan protagonismo internacional.

Con estos cambios y premios, la Leagues Cup 2025 se perfila como una de las ediciones más atractivas y competitivas en la historia del torneo, generando expectativa tanto en México como en Estados Unidos.