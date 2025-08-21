  • 24° C
Masacre en la Copa Sudamericana de futbol: Batalla campal en el Independiente vs. Universidad de Chile

Lo que debía ser una fiesta deportiva terminó en tragedia, con un hombre arrojado desde la grada y otro desmayado tras un golpe en la cabeza

Ago. 21, 2025
La noche del miércoles 20 de agosto de 2025 quedará marcada como uno de los capítulos más oscuros en la historia del futbol sudamericano. El partido entre Independiente de Argentina y Universidad de Chile, correspondiente a la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana, que hasta ese momento transcurría de manera normal, terminó convirtiéndose en una tragedia sin precedentes.

El encuentro, disputado en el estadio Libertadores de América en Avellaneda, comenzó con futbol en el campo. Con goles de Lucas Assadi para la Universidad de Chile y Santiago Montiel para Independiente, el marcador estaba 1-1 al cierre de la primera mitad. Sin embargo, lo que parecía ser un duelo deportivo se transformó rápidamente en una batalla campal.

imagen-cuerpo

EL INICIO DEL CAOS: VIOLENCIA EN LAS GRADAS

En la segunda mitad, el partido se detuvo por varios minutos debido a incidentes entre las hinchadas. La afición visitante de la Universidad de Chile, ubicada en la grada superior, comenzó a lanzar objetos como palos, piedras, asientos y hasta una bomba de estruendo a la hinchada local. La tensión se palpaba en el ambiente, y tras una demora de casi 10 minutos, el encuentro fue suspendido definitivamente. Lo que ocurrió después fue aún más desgarrador.

A medida que los jugadores se retiraron a los vestuarios, parte de la hinchada de Independiente invadió el campo de juego, mientras que los sectores más radicales se dirigieron a las gradas ocupadas por los aficionados de la Universidad de Chile. Allí comenzó un ataque sistemático: golpes con palos, agresiones físicas y una violencia desmedida. La situación se salió de control cuando un hombre fue arrojado desde lo alto de la grada y otro se desmayó tras recibir un golpe certero en la cabeza.

HAY VARIOS HERIDOS DE GRAVEDAD

El saldo de la tragedia es devastador. En total, 111 personas resultaron heridas, 19 de ellas con lesiones graves. Entre los afectados hay un hombre que está en estado crítico debido a la caída desde la grada, y dos personas fueron apuñaladas. Otros tres aficionados sufrieron traumatismos en la cabeza y el resto presenta diversas heridas por golpes. La situación de caos fue tal que se reportaron múltiples personas inconscientes y ensangrentadas en las gradas.

Tras el incidente, se espera que Conmebol tome medidas drásticas. Aunque aún no se ha definido el futuro de la eliminatoria, todo apunta a que podrían aplicarse sanciones severas, que incluyen la posibilidad de excluir a ambos equipos de la Copa Sudamericana, además de castigos adicionales como el cierre de estadios, multas económicas y la prohibición de disputar competiciones internacionales por un tiempo determinado.

Ofelia Fierros
