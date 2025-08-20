  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 20 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Leagues Cup: Sin Messi, el Inter de Miami avanza a las semifinales

Tigres queda fuera debido a errores que generaron dos penales a favor de Miami que fueron bien aprovechados

Ago. 20, 2025
Tigres intentó reaccionar con un Ángel Correa que fue el más desequilibrante de los de amarillo.
Tigres intentó reaccionar con un Ángel Correa que fue el más desequilibrante de los de amarillo.

En una tarde donde Luis Suárez fue el goleador del partido, el Inter de Miami dejó en el camino a los felinos. Fue hasta el minuto 20 cuando, tras una jugada descuidada, Aquino cometió una mano que el árbitro no dudó en sancionar como penal a favor de los locales. Luis Suárez no perdonó y envió el balón al fondo de las redes.

Tigres intentó reaccionar con un Ángel Correa que fue el más desequilibrante de los de amarillo, pero se fueron al descanso perdiendo 1-0.

Recién comenzado el segundo tiempo, el Inter de Miami salió con todo para ampliar el marcador, pero Tigres respondería al minuto 67: Ángel Correa puso el empate con un derechazo que terminó en el fondo de la red. 

SEGUNDO PENAL Y GOL DEFINITIVO

Después de eso, el partido se volvió de ida y vuelta. No fue hasta el minuto 85 que, nuevamente, Javier Aquino cometió una mano clara. El árbitro revisó la jugada en el VAR y sancionó la pena máxima. Suárez, una vez más, no falló y marcó el gol que le dio la victoria y el pase a semifinales al equipo de Miami.

Tigres se convirtió en el primer equipo mexicano eliminado esta tarde, a pesar de la gran exhibición de su reciente contratación, Ángel Correa.

Fernando Domínguez
Fernando Domínguez
Contenido Relacionado
Este equipo podría jugar Champions League, pero no cumpliría requisitos para la Liga MX
Deportes

Este equipo podría jugar Champions League, pero no cumpliría requisitos para la Liga MX

Agosto 20, 2025

Su plantilla tiene un valor de 20.85 millones de euros, según Transfermarkt. Entre sus filas se encuentra el brasileño Anderson Silva

Leagues Cup: Tigres enfrenta al Inter de Miami, pero ahora sin Lionel Messi como titular
Deportes

Leagues Cup: Tigres enfrenta al Inter de Miami, pero ahora sin Lionel Messi como titular

Agosto 20, 2025

El cuadro felino avanzó como tercero en su grupo y le tocó enfrentar al segundo mejor del grupo de la MLS

Tucson Baseball Team se prepara para la temporada 2025-2026
Deportes

Tucson Baseball Team se prepara para la temporada 2025-2026

Agosto 20, 2025

La franquicia que tomó el lugar de los Mayos de Navojoa en la Liga Mexicana del Pacífico dio a conocer su lista de invitados para los entrenamientos