Leagues Cup: Sin Messi, el Inter de Miami avanza a las semifinales

En una tarde donde Luis Suárez fue el goleador del partido, el Inter de Miami dejó en el camino a los felinos. Fue hasta el minuto 20 cuando, tras una jugada descuidada, Aquino cometió una mano que el árbitro no dudó en sancionar como penal a favor de los locales. Luis Suárez no perdonó y envió el balón al fondo de las redes.

Tigres intentó reaccionar con un Ángel Correa que fue el más desequilibrante de los de amarillo, pero se fueron al descanso perdiendo 1-0.

Recién comenzado el segundo tiempo, el Inter de Miami salió con todo para ampliar el marcador, pero Tigres respondería al minuto 67: Ángel Correa puso el empate con un derechazo que terminó en el fondo de la red.

SEGUNDO PENAL Y GOL DEFINITIVO

Después de eso, el partido se volvió de ida y vuelta. No fue hasta el minuto 85 que, nuevamente, Javier Aquino cometió una mano clara. El árbitro revisó la jugada en el VAR y sancionó la pena máxima. Suárez, una vez más, no falló y marcó el gol que le dio la victoria y el pase a semifinales al equipo de Miami.

Tigres se convirtió en el primer equipo mexicano eliminado esta tarde, a pesar de la gran exhibición de su reciente contratación, Ángel Correa.