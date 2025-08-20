Este equipo podría jugar Champions League, pero no cumpliría requisitos para la Liga MX

Un modesto equipo de la liga de Chipre está a solo un partido de clasificarse a la siguiente ronda de la UEFA Champions League. Lo sorprendente es que este conjunto no cumpliría los requisitos para jugar en algún momento en la Liga MX.

La razon es que en el máximo circuito del balompié mexicano, el aforo necesario en un estadio para tener una franquicia es de 20 mil lugares, y el equipo europeo solo cuenta con un recinto con capacidad para casi 10 mil asistentes.

¿CUÁL ES EL EQUIPO?

Se trata del Pafos F.C. fundado en el año 2014 en una pequeña ciudad de Chipre, donde apenas habitan 36 mil personas, Pafos F.C. se ha hecho de un gran palmarés en apenas 11 años desde su creación. Recientemente, ganó la liga de su país, lo que le permitió obtener el derecho a competir en torneos europeos.

Su plantilla tiene un valor de 20.85 millones de euros, según Transfermarkt. Entre sus filas se encuentra el brasileño Anderson Silva y, en su momento, también jugó David Luiz.

Lo interesante de esta noticia es que un equipo como Pafos no podría jugar en la Liga MX, ya que la liga exige un estadio con capacidad mínima de 20 mil asistentes, y el club europeo no cumple con ese requisito.

POLÉMICA

Es increíble que una confederación de primer nivel como la UEFA permita a este tipo de equipos participar en competencias de gran prestigio como la Champions, mientras que la Liga MX ni siquiera cuenta con ascenso y descenso, y tiene requisitos que ni la Premier League exige.

ANALISIS

Es ahí donde muchas personas, medios y especialistas señalan el retraso del futbol en nuestro país. Cada vez son menos los mexicanos jugando en Europa, y muchas jóvenes promesas se pierden en las inferiores por falta de oportunidades. A muchos no los quieren debutar en una liga donde abundan los extranjeros, y cuando un juvenil muestra buenas cualidades, se le etiqueta como parte de un “proceso” en lugar de darle minutos reales.

Y si un equipo extranjero se interesa por él, quieren venderlo a un precio inflado, lo que muchas veces trunca su carrera internacional.