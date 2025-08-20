Leagues Cup: Tigres enfrenta al Inter de Miami, pero ahora sin Lionel Messi como titular

Tras un breve receso, este día se reanudan las actividades de la Leagues Cup con ocho equipos disputando los cuartos de final que se jugarán casi de manera simultánea.

Entre los duelos más atractivos destaca el enfrentamiento entre Tigres de la UANL y el Inter de Miami que ya dieron a conocer sus alineaciones.

El cuadro felino avanzó como tercero en su grupo y le tocó enfrentar al segundo mejor del grupo de la MLS.

Sorprende la alineación inicial del equipo de Miami al no aparecer el nombre del campeón mundial Lionel Messi, tratándose de un partido de eliminatoria a un solo juego y teniendo enfrente a un rival como los Tigres de la U.

En fotos mostradas hace unos momentos, se aprecia a Leo Messi llegando al Chase Stadium junto a sus compañeros, pero sin el uniforme de entrenamiento y tranquilamente tomándose un mate.

¿POR QUÉ NO JUEGA MESSI?

La ausencia de la Pulga se debe a molestias musculares causadas por una lesión que sufrió al inicio de la Leagues Cup, cuando tuvo actividad contra el Necaxa. Sin embargo, el fin de semana pasado todo parecía ir bien con su recuperación, jugando unos minutos contra el LA Galaxy.

En la rueda de prensa previa al partido, Javier Mascherano declaró que podía tener minutos ante los felinos, pero al final decidieron no arriesgar al astro argentino.

Esta tarde se define el primer semifinalista de la tercera edición de la Leagues Cup, desde el estadio Chase, en Miami, Florida.

Listos los 11s de @InterMiamiCF y @TigresOficial who´ll fight for a place in #LeaguesCup2025 Semifinals



It's all or nothing at Chase Stadium ?



Watch it live with #MLSSeasonPass on @AppleTV ??



https://t.co/Si4HnjBgmt pic.twitter.com/rKzYOrtiB1 — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 20, 2025

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER?

Inter de Miami vs. Tigres

Miércoles 20 de agosto

6:00 p.m. (Hora del Centro) | Apple TV