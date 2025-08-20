  • 24° C
Playoffs LMB 2025: Estos son los equipos que pegaron primero

Cuatro equipos por zona buscan avanzar a la siguiente ronda y conquistar el campeonato

Ago. 20, 2025
Diablos del México ganó 7-2 a Pericos de Puebla.
Comenzó la ronda semifinal de zona en los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol, con cuatro enfrentamientos que evidenciaron tanto el poderío de algunos equipos como las áreas de oportunidad de otros.

Las series son al mejor de siete juegos. Los equipos que resulten ganadores disputarán el trofeo de su zona y avanzarán a la Serie del Rey, donde buscarán coronarse campeones del circuito en su edición 2025.

RESULTADOS ZONA SUR

Los Guerreros de Oaxaca aprovechó su condición de local y aplastó 15-1 a los Piratas de Campeche, quienes anotaron su única carrera en la primera entrada. A partir de ahí, Oaxaca tomó el control: fabricó 3 carreras en el primer episodio, 7 en la tercera entrada, 3 más en la cuarta y 2 adicionales en la quinta.

Por su parte, los Diablos Rojos del México armó un rally de 6 carreras en la quinta entrada, sumado a una más en el cuarto episodio, para vencer 7-2 a los Pericos de Puebla, que habían iniciado ganando tras anotar 2 carreras en la tercera entrada.

RESULTADOS ZONA NORTE

En el estadio de los Tecos, los Sultanes impuso condiciones como visitantes y ganó 11-2. Monterrey abrió el marcador en la primera entrada y aprovechó errores defensivos para sumar 4 carreras en la tercera, 3 en la cuarta, 2 en la octava y una más en la novena.

En La Laguna, los Charros de Jalisco se impuso 9-3 a los Algodoneros, en un encuentro donde llegaron a tomar ventaja de 5-0. Aunque permitieron 3 anotaciones, lograron mantener a raya al rival y obtener un valioso primer triunfo fuera de casa.

César Leyva
