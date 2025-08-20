Toluca eliminado de la Leagues Cup 2025 tras perder en penales contra Orlando City

Toluca fue eliminado de la Leagues Cup 2025 luego de caer en una intensa tanda de penales ante Orlando City, tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario.

El marcador final desde los once pasos fue 6-5 a favor del conjunto estadounidense, que avanzó a Semifinales y dejó fuera a uno de los equipos protagonistas de la Liga MX.

En un duelo cerrado, donde apenas se vivieron emociones claras de gol, la figura fue el arquero Pedro Gallese. El guardameta de Orlando City detuvo dos penales clave (a Nico Castro y Juan Pablo Domínguez) y marcó el definitivo para darle el pase a su equipo.

La eliminación deja a Toluca sin posibilidad de seguir buscando el título internacional, algo que no consigue desde 2003.

DUELO SIN GOLES Y POCAS EMOCIONES

Durante los 90 minutos, ambos equipos mostraron cautela, priorizando el orden defensivo y sin arriesgar demasiado. Orlando estuvo cerca de abrir el marcador con un gol de Martín Ojeda, que fue anulado por fuera de lugar.

Toluca apenas generó llegadas claras. El primer remate fue de Federico Pereira, aunque desviado. Los intentos por parte de Paulinho y Helinho no lograron romper la sólida defensa rival.

HELINHO SE LESIONA Y PREOCUPA AL TOLUCA

Una de las peores noticias para los dirigidos por Antonio Mohamed fue la lesión muscular de Helinho, quien abandonó el terreno de juego entre lágrimas tras una molestia en la parte posterior del muslo derecho. Su lugar lo ocupó Juan Pablo Domínguez, quien también falló en la tanda de penales.

Paulinho, por su parte, fue sustituido en los minutos finales tras no encontrarse en su mejor forma física. Su reemplazo, Robert 'Pantera' Morales, tampoco logró generar peligro en el área rival.

FRACASO PARA TOLUCA Y ADIÓS A LA INTERNACIONALIZACIÓN

Con esta eliminación, Toluca ve frustrada su intención de destacar a nivel internacional, al menos hasta el próximo torneo. Los escarlatas se despiden de la Leagues Cup 2025 con más dudas que certezas, y ahora deberán enfocarse en la Liga MX, donde buscarán redimirse tras otro duro golpe fuera de México.