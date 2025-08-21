Místico expondrá su máscara en el aniversario 92 del CMLL

El CMLL celebrará su 92 aniversario el próximo 19 de septiembre, y una de sus luchas estelares será Místico vs. MJF en un combate fuera de lo común, ya que será Máscara vs. Campeonato.

MJF ha derrotado a varias estrellas del CMLL y se está haciendo de un legado que no muchos extranjeros que han venido a México pueden presumir, ya que el luchador estadounidense le ha ganado a grandes figuras como Averno y Templario, además de vencer a Zandokan Jr. en un enfrentamiento por el título mundial de peso semicompleto del CMLL.

MJF, proveniente de la empresa AEW, desde su llegada a México se ha ganado el respeto de la afición. Tras derrotar a Zandokan, Místico puso en juego su máscara para tener una oportunidad por el título de los semicompletos.

El Príncipe de Oro y Plata quiere que ese cinturón vuelva a México y optó por hacer algo fuera de lo común, ya que las luchas de apuestas suelen ser de máscara vs. máscara o máscara vs. cabellera. Místico, con tal de que el reinado del estadounidense termine, declaró que no le tiene miedo al reto y aceptó poner en juego su máscara, ya sea por la cabellera de MJF o por el título del CMLL.

La mejor lucha de México estará de fiesta y quiere que esta edición quede grabada como una de las mejores funciones en la historia de la lucha libre mexicana.