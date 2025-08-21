  • 24° C
Deportes

Místico expondrá su máscara en el aniversario 92 del CMLL

El enmascarado pone en juego su incógnita en una lucha de apuesta ante MJF

Ago. 21, 2025
El Príncipe de Oro y Plata está decidido a traer ese cinturón de vuelta a México y ha elegido tomar un camino poco convencional para lograrlo
El Príncipe de Oro y Plata está decidido a traer ese cinturón de vuelta a México y ha elegido tomar un camino poco convencional para lograrlo

El CMLL celebrará su 92 aniversario el próximo 19 de septiembre, y una de sus luchas estelares será Místico vs. MJF en un combate fuera de lo común, ya que será Máscara vs. Campeonato.

MJF ha derrotado a varias estrellas del CMLL y se está haciendo de un legado que no muchos extranjeros que han venido a México pueden presumir, ya que el luchador estadounidense le ha ganado a grandes figuras como Averno y Templario, además de vencer a Zandokan Jr. en un enfrentamiento por el título mundial de peso semicompleto del CMLL.

Te podría interesar: Playoffs LMB 2025: Estos son los equipos que pegaron primero

MJF, proveniente de la empresa AEW, desde su llegada a México se ha ganado el respeto de la afición. Tras derrotar a Zandokan, Místico puso en juego su máscara para tener una oportunidad por el título de los semicompletos.

El Príncipe de Oro y Plata quiere que ese cinturón vuelva a México y optó por hacer algo fuera de lo común, ya que las luchas de apuestas suelen ser de máscara vs. máscara o máscara vs. cabellera. Místico, con tal de que el reinado del estadounidense termine, declaró que no le tiene miedo al reto y aceptó poner en juego su máscara, ya sea por la cabellera de MJF o por el título del CMLL.

La mejor lucha de México estará de fiesta y quiere que esta edición quede grabada como una de las mejores funciones en la historia de la lucha libre mexicana.

Fernando Domínguez
