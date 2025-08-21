Futbol mexicano en crisis: MLS domina a Liga MX en Leagues Cup

Un fracaso para los equipos mexicanos, que desde hace tiempo vienen siendo superados por la MLS. En la reciente Leagues Cup, los equipos de la liga estadounidense lograron 23 victorias, mientras que la Liga MX solo consiguió 15.

El pasado mes de julio se jugó el tradicional Juego de las Estrellas entre la Liga MX y la MLS, donde el conjunto mexicano perdió 3-1. Esta situación no fue bien recibida por la afición tricolor, que exigía buenos resultados en la Leagues Cup. Sin embargo, los equipos aztecas volvieron a hacer un papelón, ahora en un torneo oficial.

Desde que esta competición se hizo oficial en 2023, se han disputado tres ediciones en las que ningún equipo mexicano ha podido llevarse el título de campeón, ni siquiera llegar a la final. Ahora, el título se decidirá entre equipos de la Major League Soccer.

Fracaso tras fracaso genera desesperación en el público, al no contar con una liga capaz de competir con el país rival en el fútbol. Mientras los estadounidenses envían cada vez más jugadores a Europa y fortalecen su selección, en México pocos futbolistas logran salir al extranjero, ya sea por trabas impuestas por sus clubes o por la mentalidad del propio jugador.

Ahora, los equipos mexicanos se concentrarán únicamente en el campeonato de liga y en reponerse de este duro golpe de realidad. A pesar de haber traído grandes figuras como Sergio Ramos, James Rodríguez o Sergio Canales, no lograron ser rivales para los estadounidenses, quedando eliminados en los cuartos de final.