Ana Carolina Herrera Ayala se baña de oro

La joven karateca obregonense Ana Carolina Herrera Ayala escribió una página dorada para el deporte sonorense y mexicano, al conquistar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior 2025, celebrados en Asunción, Paraguay. La sonorense se proclamó campeona en la categoría de -60 kilogramos de karate, luego de imponerse en un emocionante combate final a la representante de Brasil, una de las potencias mundiales en esta disciplina.

El camino de Herrera Ayala no fue sencillo. En su debut sufrió una derrota ante la competidora de Argentina, lo que representó un duro golpe en sus aspiraciones. Sin embargo, lejos de desanimarse, la obregonense mostró carácter y temple para reponerse, venciendo después a las representantes de Venezuela y Puerto Rico. Estos resultados le permitieron avanzar de ronda y asegurar, por lo menos, la medalla de bronce.

Con la mira puesta en algo más grande, Ana Carolina encaró a la seleccionada de Colombia en la semifinal. En un combate vibrante y lleno de intensidad, la mexicana se impuso con determinación, asegurando así su pase a la gran final.

Ya en el duelo por el título, la karateca saltó al tatami con firmeza y convicción, sabiendo que tenía enfrente a una rival de gran nivel. Con una actuación brillante, Herrera Ayala peleó con alma, vida y corazón para terminar colgándose la presea dorada, provocando que el Himno Nacional Mexicano resonara en tierras paraguayas.

OBREGONENSE DESTACADA

La obregonense es alumna destacada de la academia Leones Shindo Kan, dirigida por el sensei Ricardo Campillo Gastélum, quien la acompañó durante esta justa internacional. Además, la selección nacional estuvo bajo la guía de la también reconocida karateca mexicana Claudia Barreras, quien jugó un papel importante en la preparación del equipo.

Con este logro, Ana Carolina Herrera Ayala no solo se consolida como una de las grandes promesas del karate mexicano, sino que también inspira a nuevas generaciones de deportistas en Sonora y en todo el país, demostrando que con disciplina, entrega y pasión es posible alcanzar la gloria deportiva.