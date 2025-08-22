  • 24° C
Deportes

Hernán Cristante es nuevo técnico del Puebla tras salida de Martín Bravo

La directiva camotera ya tenía en la mira al estratega argentino pero su arribo llega después de la Leagues Cup

Ago. 22, 2025
Cristante ya cuenta con experiencia en Liga MX.
El Club Puebla oficializó la llegada de Hernán Cristante como su nuevo director técnico, luego del interinato de Martín Bravo y tras quedar eliminado de la Leagues Cup 2025.

La directiva camotera ya tenía en la mira al estratega argentino, pero la confirmación de su arribo se dio hasta después de la participación del equipo en el torneo binacional. Ahora, Cristante se perfila para debutar el próximo domingo en el Estadio Olímpico Universitario, cuando Puebla enfrente a los Pumas.

"Compromiso, jerarquía y liderazgo, características que definen a nuestro nuevo técnico. ¡Bienvenido a La Franja, Hernán Cristante!", compartió el club en su cuenta oficial de X.

YA HABÍA DIRIGIDO EN LIGA MX

El entrenador argentino regresa a los banquillos tras dos años de ausencia, luego de su última experiencia con Bravos de Juárez en el Clausura 2023. En su trayectoria como director técnico, Cristante ha dirigido a Toluca en dos etapas, Querétaro y Juárez FC, además de iniciar su carrera en el Clausura 2016 con Coras de Tepic, en la desaparecida Liga de Ascenso.

Con su contratación, Puebla busca darle un giro a su proyecto deportivo y recuperar terreno en la Liga MX bajo la experiencia y liderazgo de Cristante.

César Leyva
