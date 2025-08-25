  • 24° C
Deportes

Julio César Chávez Jr sale de prisión en Hermosillo; llevará su proceso en libertad

Se espera que el proceso judicial continúe por al menos tres meses para recabar pruebas, por lo que el boxeador enfrentará su caso en libertad

Ago. 25, 2025
Chávez Jr. salió en libertad condicional / Canva
Chávez Jr. salió en libertad condicional / Canva

Julio César Chávez Jr., salió en libertad condicional el día de ayer como medida cautelar. El boxeador se encontraba detenido en la prisión federal de Hermosillo, luego de ser deportado de Estados Unidos, por delitos relacionados con delincuencia organizada y tráfico de armas con el Cártel de Sinaloa.

Si embargo, la figura de 39 años consiguió quedar en libertad provisional, aunque no puede salir de México, debe asistir a sus audiencias, y no debe comunicarse con las personas que hicieron la investigación.

imagen-cuerpo

JULIO CÉSAR HAVEZ JR SALE DE PRISIÓN Y AGUARDARÁ EN LIBERTAD SU PROCESO

Chávez Jr. fue arrestado por agentes federales el pasado 2 de julio de 2025. La detención ocurrió por haber excedido la duración de su visa de turista, que venció en febrero de 2024, y por delitos relacionado con el crimen organizado.

Sus abogados aseguran que no existen pruebas sólidas que vinculen al boxeador con actividades delictivas; mientras que su familia también ha expresado creer en su inocencia.

De acuerdo con los defensores de César Jr. la Fiscalía Federal atribuye participación en una organización peligrosa en base a anécdotas de camaradería. Es por eso, que solicitaron su liberación, que fue otorgada el día de ayer.

En caso de encontrar culpable al boxeador, éste podría arriesgar una pena de entre 4 a 8 años de prisión.

Para otorgarle la libertad condicional, Chavez Jr. deberá cumplir una serie de medidas estrictas, entre las que se encuentran no abandonar el país, asistir a las audiencias y evitar comunicación con las personas que hicieron la investigación.

Romina Fiadino
Romina Fiadino
