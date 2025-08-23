Julio César Chávez Jr. es vinculado a proceso por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y tráfico de armas

Julio César Chávez Jr., ex campeón mundial de boxeo, fue vinculado a proceso por un juez federal debido a su presunta participación en el delito de delincuencia organizada con fines de tráfico de armas, derivado de señalamientos sobre posibles nexos con el Cártel de Sinaloa.

La audiencia fue encabezada por el juez Enrique Miranda en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 11, ubicado en Hermosillo, Sonora. El procedimiento se llevó a cabo de manera virtual, según informaron fuentes judiciales.

El juez también determinó que Chávez enfrentará su proceso en libertad, por lo que se espera que en las próximas horas abandone las instalaciones del Cefereso de Hermosillo.

#ÚLTIMAHORA Julio César Chávez Jr , llevará su proceso en libertad, el juez federal en #Sonora dio plazo de 3 meses para la investigación completaria . pic.twitter.com/yHSqFrKkki — Michelle Rivera (@michelleriveraa) August 24, 2025

RAZÓN DE AUDIENCIA POR VIDEOLLAMADA

Un día antes de la audiencia, la directora del Cefereso solicitó mediante un oficio al juez de Control, Enrique Hernández Miranda que la audiencia de Julio César Chávez Jr., se realice por medios alternativos como videoconferencia.

En el documento con Asunto: "impedimento de traslado, se gestiona videoconferencia para la causa penal 15/2023", se pide que se realice el juicio oral sin traslado por seguridad.

El hijo de la leyenda del boxeo Julio César Chávez tiene en México una orden de arresto emitida desde marzo de 2023 por delitos relacionados con delincuencia organizada y tráfico de armas, derivada de una investigación iniciada en 2019.

El pasado 2 de julio, fue arrestado por autoridades migratorias estadounidenses (ICE) poco después de su pelea contra Jake Paul en California.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo consideró un inmigrante ilegal y una amenaza para la seguridad, al mismo tiempo que se encontraron declaraciones fraudulentas en su solicitud de residencia permanente.