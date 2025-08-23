SRE lanza renovación de pasaporte en línea; así funciona este nuevo método

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha dado a conocer que existe un nuevo proceso para que los interesados puedan hacer el trámite de renovación del pasaporte de manera más sencilla y sin salir de casa. Esto tiene como fin agilizar los trámites con relación a este documento migratorio necesario para aquellos que desean salir del país.
Las autoridades de la secretaría han informado que aquellas personas que deseen renovar o tramitar por primera vez su pasaporte podrán hacer parte de este proceso en línea. Los ciudadanos tendrán la facilidad de agendar la cita de manera directa y gratuita sin la necesidad de formarse en alguna de las oficinas de la dependencia; facilitando el trámite.
¿CÓMO PUEDO EMITIR CITA PARA EL PASAPORTE EN LÍNEA?
La SRE ha señalado que los interesados en cita de renovación o para obtener el pasaporte por primera vez, podrán hacer la cita por medio de la aplicación, WhatsApp, es importante mencionar que este método se puede realizar únicamente con mensajes escritos con un sistema automatizado; esto quiere decir que será un robot ya programado el encargado de contestar los mensajes.
Para hacer la cita del pasaporte por medio de WhatsApp se debe realizar el siguiente proceso:
- El número de WhatsApp de la SRE para citas es: 55 8932 4827.
- Envía un mensaje con la palabra "Hola".
- El sistema automatizado (chatbot) te responderá con un mensaje de bienvenida y algunas advertencias importantes
- Seleccionar la opción para programar una cita.
- Elegir el Estado y la oficina de pasaportes donde deseas realizar el trámite.
- Ingresar tu CURP certificada. Si no la tienes a la mano, el sistema te proporcionará un enlace para consultarla.
- Validar tus datos personales.
- Indicar si es un trámite nuevo o una renovación. Si es renovación, se te pedirá el número de tu pasaporte anterior.
- Seleccionar la vigencia que deseas para tu pasaporte (3, 6 o 10 años).
- Proporcionar un correo electrónico donde recibirás la confirmación de tu cita y los documentos necesarios.
- Elegir la fecha y hora entre las opciones disponibles en el calendario
COSTOS DE LA RENOVACIÓN DEL PASAPORTE EN 2025
En caso de que decidas hacer el trámite de renovación del pasaporte, debes saber que los costos de dicho documento migratorio son actualizados cada año; los precios son dados por la SRE, y deben ser pagados en su totalidad para poder cumplir con el proceso. Los costos para este año son:
- 3 años: mil 730 pesos
- 6 años: 2 mil 350 pesos
- 10 años: 4 mil 120 pesos