Nacional / México

Nace capibara en Bioparque Estrella, conquistando el corazón de los mexicanos y de las redes sociales

El pasado 20 de agosto llegó al mundo esta pequeña hembra, que con su ternura y tranquilidad ya conquistó a visitantes e internautas por igual

Ago. 23, 2025
Nace capibara en Bioparque

El Bioparque Estrella Monterrey, ubicado en Montemorelos, Nuevo León, anunció con alegría el nacimiento de una cría de capibara que rápidamente se ha robado la atención en redes sociales.

El pasado 20 de agosto llegó al mundo esta pequeña hembra, que con su ternura y tranquilidad ya conquistó a visitantes e internautas por igual.

LA BEBÉ CAPIBARA QUE ENAMORA EN INTERNET

Las primeras imágenes compartidas por el parque se viralizaron en cuestión de horas. Usuarios de todo México no tardaron en llenar las publicaciones con comentarios positivos y mensajes llenos de emoción.

Aunque aún no se revela su nombre, el Bioparque confirmó que nació en perfectas condiciones de salud y que está siendo cuidada de cerca por su madre y por el equipo de veterinarios.

La rutina de esta nueva habitante del Bioparque es tan sencilla como encantadora: duerme largas siestas, se alimenta con frutas y verduras frescas, toma el sol y explora su entorno bajo la protección de su madre.

Los visitantes que acudan al parque pueden observarla de cerca y dejarse cautivar por su ternura.

imagen-cuerpo

CAPIBARAS: LOS ANIMALES MÁS RELAJADOS DEL PLANETA

Originarios de Sudamérica, los capibaras son conocidos como los roedores más grandes del mundo, pudiendo superar los 60 kilos en la edad adulta. Además, se han ganado un lugar especial en internet gracias a su carácter pacífico y sociable, conviviendo de manera armónica con otras especies, lo que les ha valido la fama de ser los animales más tranquilos.

UN NACIMIENTO QUE IMPULSA LA CONSERVACIÓN

El Bioparque Estrella no solo celebra la llegada de esta nueva cría como un evento tierno, sino también como un logro en sus programas de reproducción y conservación.

 El nacimiento refleja el compromiso del parque con la protección de la fauna silvestre y la educación ambiental, pilares fundamentales de su labor como santuario.

UNA INVITACIÓN ABIERTA AL PÚBLICO

El parque extendió una invitación para que las familias visiten a la nueva estrella y disfruten de la experiencia de convivir con este adorable ejemplar.

Sin duda, se trata de una oportunidad única para conocer de cerca a un capibara bebé y llevarse un recuerdo inolvidable.

Brayam Chávez
Brayam Chávez
