Profeco advierte sobre fallas en frenos y luces en este modelo 2025 de Nissan

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la automotriz japonesa Nissan emitieron un llamado a revisión para 21 mil 996 vehículos del modelo Magnite 2025 en México, debido a fallas detectadas en el sistema de iluminación y en la tubería del sistema de frenos ABS.

De acuerdo con el aviso publicado este sábado 23 de agosto por Profeco en su cuenta oficial de X, la revisión es necesaria porque las anomalías representan un riesgo para la seguridad de los conductores y pasajeros.

La Profeco y Nissan han emitido un llamado a revisión para más de 21,000 vehículos Nissan Magnite 2025 en México.



El aviso se debe a que algunos modelos pueden presentar una falla en el sistema de luces y otros en la tubería del sistema de frenos ABS, lo que representa un riesgo...

La campaña comenzó este mes y permanecerá vigente de manera indefinida con el objetivo de garantizar que los bienes y servicios cumplan con los estándares de calidad y seguridad.

¿QUÉ FALLAS SE DETECTARON EN LOS AUTOS MAGNITE 2025?

Profeco detalló que 6 mil 877 unidades de la versión Magnite Advance presentan un problema al activar las luces altas, ya que se genera una sobrecorriente en el conector de los faros.

Esto provoca sobrecalentamiento y, si se usan por periodos prolongados, el conector podría derretirse, dejando los faros inoperantes.

Por otro lado, en 15 mil 47 unidades del mismo modelo y año, la tubería ABS podría entrar en contacto con el protector térmico del turbo debido a una holgura incorrecta, causando abrasión en la superficie, perforación del tubo y fuga de líquido de frenos.

Esta situación reduce la capacidad de frenado del vehículo y activa una alerta en el panel de instrumentos, lo que aumenta el riesgo de colisión.

¿CUÁL SERÁ EL COSTO DE LA REPARACIÓN?

Nissan realizará las reparaciones necesarias sin costo alguno para los propietarios. La empresa se encargará de contactar a los consumidores por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto y cartas.

Además, los llamados a revisión estarán disponibles en el portal oficial https://www.nissan.com.mx/duenos-nissan/respaldo-nissan/llamados-a-revision.html

Para más información, los distribuidores autorizados y usuarios podrán comunicarse al 800 9 NISSAN (647726), opción 6, o enviar un correo a contacto.nissan@nissan.com.mx