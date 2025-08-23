Diablos Rojos del México se solidarizan con familia de niño herido en su estadio

El club Diablos Rojos del México ha tomado contacto con la familia de Simón Falah-Assadi Martínez, el menor de 9 años que se encuentra hospitalizado en terapia intensiva tras recibir un pelotazo en la cabeza durante el primer juego de la Serie de Zona en el estadio Alfredo Harp Helú.

Simón sufrió un fuerte impacto por un batazo de foul que alcanzó el segundo nivel del estadio, donde se encontraba como espectador.

A pesar de que fue atendido de inmediato en el lugar y dado de alta, horas más tarde presentó síntomas preocupantes como vómito con coágulos y fuertes dolores de cabeza. Posteriormente, se le detectó una hemorragia cerebral considerable.

MENOR PERMANECE EN TERAPIA INTENSIVA

El menor fue internado en el Hospital Ángeles del Pedregal, donde permanece en terapia intensiva. Su familia ha pedido apoyo económico a través de redes sociales, ya que no cuentan con seguro médico para cubrir los gastos hospitalarios. También han solicitado donadores de sangre tipo O+ para ayudar en su tratamiento.

Ante esta lamentable situación, los Diablos Rojos del México han expresado su preocupación y se han comunicado directamente con la familia para brindar apoyo en lo que sea necesario.

"Pensamos que era solo un susto, pero el doctor nos dijo que tenía una hemorragia que comprimía parte del cerebro", declaró Anna Luisa Martínez, madre del menor, en entrevista con el diario Récord.

AFICIONADOS LLAMAN A UNIRSE TAMBIÉN

La comunidad beisbolera y decenas de usuarios en redes sociales se han unido para apoyar a Simón, compartiendo la información y ofreciendo ayuda tanto económica como con donaciones de sangre.