  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 25 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Horario y dónde ver el primer lanzamiento de V de BTS en el juego de los Dodgers vs. Reds

Desde que se anunció la participación del idol de K-pop, se dispararon las ventas de boletos, jerseys y mercancía del equipo de Los Ángeles

Ago. 25, 2025
Horario y dónde ver el primer lanzamiento de V de BTS en el juego de los Dodgers vs. Reds

El miembro de BTS, V (Kim Taehyung), protagoniza uno de los momentos más esperados por ARMY y el mundo del béisbol: hoy lanzará la primera pelota ceremonial en el juego de los Los Angeles Dodgers contra los Cincinnati Reds en el icónico Dodger Stadium, en Los Ángeles.

Desde que los Dodgers anunciaron la noticia, Internet ha estado en llamas, y no es para menos. Este lanzamiento llega justo cuando BTS se prepara para lanzar un nuevo álbum y planear una gira mundial en 2026.

imagen-cuerpo

ESTANCIA DE BTS EN LOS ÁNGELES

Actualmente, V junto a Jimin, RM, Jin, Suga, Jungkook y J-Hope se encuentra trabajando en Los Ángeles en la producción del nuevo proyecto. Sin embargo, Taehyung se tomó un espacio para sorprender a los fans en un evento deportivo histórico para él.

La tradición del primer lanzamiento ceremonial en la MLB consiste en que un invitado especial, ya sea una celebridad, deportista o figura pública, lanza la pelota para dar inicio simbólico al partido.

En esta ocasión, V será el protagonista, lo que ha provocado un auténtico frenesí en redes sociales y hasta la caída temporal de servidores de boletaje tras el anuncio el 17 de agosto.

HORARIO Y DÓNDE VER EL JUEGO DE DODGERS VS REDS

El juego Dodgers vs. Reds se celebrará hoy lunes 25 de agosto, a las 7:10 p.m. (hora de Los Ángeles, Sonora y CDMX), por lo que se espera que Taehyung haga el lanzamiento entre 6:40 y 7:00 p.m.

¿DÓNDE VER EL LANZAMIENTO Y EL JUEGO EN VIVO?

  • Disney+: Plataforma oficial para ver partidos de la MLB en América Latina.
  • ESPN y ESPN 2: Algunos encuentros se transmiten en TV y también en Disney+.
  • MLB.TV: Servicio oficial de streaming con todos los juegos en vivo (planes mensuales o anuales).
  • TV de paga (Izzi, Sky, Megacable, Totalplay): Canales ESPN que transmiten MLB.

Los fanáticos han destacado en redes sociales "el poder de Kim Taehyung", pues no solo encendió la venta de boletos, sino que también ha disparado la adquisición de jerseys y gorras del equipo de Los Ángeles, personalizados con su nombre, y ahora está a punto de sacudir el Dodger Stadium.

Marcela Islas
Marcela Islas
Contenido Relacionado
Julio César Chávez Jr. sale de prisión en Hermosillo; llevará su proceso en libertad
Deportes

Julio César Chávez Jr. sale de prisión en Hermosillo; llevará su proceso en libertad

Agosto 25, 2025

Se espera que el proceso judicial continúe por al menos tres meses para recabar pruebas, por lo que el boxeador enfrentará su caso en libertad

Charros y Sultanes dominan sus series; lluvia suspende juego entre Diablos y Pericos en la LMB 2025
Deportes

Charros y Sultanes dominan sus series; lluvia suspende juego entre Diablos y Pericos en la LMB 2025

Agosto 23, 2025

Piratas de Campeche venció 5-3 a los Guerreros de Oaxaca y acortaron distancia en la serie, que ahora está 2-1 a favor de los oaxaqueños

Lizbeth Ovalle rompe récord y se convierte en el fichaje más caro en la historia del futbol femenil
Deportes

Lizbeth Ovalle rompe récord y se convierte en el fichaje más caro en la historia del futbol femenil

Agosto 23, 2025

Desde su debut en 2017, jugó exclusivamente con Tigres UANL, donde logró seis títulos de liga con 136 goles y 103 asistencias