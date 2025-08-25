Horario y dónde ver el primer lanzamiento de V de BTS en el juego de los Dodgers vs. Reds

El miembro de BTS, V (Kim Taehyung), protagoniza uno de los momentos más esperados por ARMY y el mundo del béisbol: hoy lanzará la primera pelota ceremonial en el juego de los Los Angeles Dodgers contra los Cincinnati Reds en el icónico Dodger Stadium, en Los Ángeles.

Desde que los Dodgers anunciaron la noticia, Internet ha estado en llamas, y no es para menos. Este lanzamiento llega justo cuando BTS se prepara para lanzar un nuevo álbum y planear una gira mundial en 2026.

ESTANCIA DE BTS EN LOS ÁNGELES

Actualmente, V junto a Jimin, RM, Jin, Suga, Jungkook y J-Hope se encuentra trabajando en Los Ángeles en la producción del nuevo proyecto. Sin embargo, Taehyung se tomó un espacio para sorprender a los fans en un evento deportivo histórico para él.

La tradición del primer lanzamiento ceremonial en la MLB consiste en que un invitado especial, ya sea una celebridad, deportista o figura pública, lanza la pelota para dar inicio simbólico al partido.

En esta ocasión, V será el protagonista, lo que ha provocado un auténtico frenesí en redes sociales y hasta la caída temporal de servidores de boletaje tras el anuncio el 17 de agosto.

HORARIO Y DÓNDE VER EL JUEGO DE DODGERS VS REDS

El juego Dodgers vs. Reds se celebrará hoy lunes 25 de agosto, a las 7:10 p.m. (hora de Los Ángeles, Sonora y CDMX), por lo que se espera que Taehyung haga el lanzamiento entre 6:40 y 7:00 p.m.

¿DÓNDE VER EL LANZAMIENTO Y EL JUEGO EN VIVO?

Disney+ : Plataforma oficial para ver partidos de la MLB en América Latina.

: Plataforma oficial para ver partidos de la en América Latina. ESPN y ESPN 2: Algunos encuentros se transmiten en TV y también en Disney +.

y 2: Algunos encuentros se transmiten en TV y también en +. MLB.TV : Servicio oficial de streaming con todos los juegos en vivo (planes mensuales o anuales).

: Servicio oficial de streaming con todos los juegos en vivo (planes mensuales o anuales). TV de paga (Izzi, Sky, Megacable, Totalplay): Canales ESPN que transmiten MLB.

Los fanáticos han destacado en redes sociales "el poder de Kim Taehyung", pues no solo encendió la venta de boletos, sino que también ha disparado la adquisición de jerseys y gorras del equipo de Los Ángeles, personalizados con su nombre, y ahora está a punto de sacudir el Dodger Stadium.