¿Chicharito Hernández se retira? Esto se sabe

Javier Hernández Balcázar "Chicharito", se ha consolidado como uno de los mejores jugadores mexicanos en la historia de nuestro país, pero la edad y las polémicas en las que se ha metido Chicharito hacen que su tiempo en el futbol esté por terminar.

El canterano del Guadalajara se ha hecho de una carrera que lo ponen como uno de los mejores mexicanos en la historia de este deporte, incluso como ídolo y leyenda de la Selección Mexicana, pero últimamente solo han sido más bajas que éxitos en la carrera del exdelantero del Real Madrid.

PALMARES EN EUROPA

Javier Hernández tuvo un gran recorrido por varios equipos de Europa, pero en donde más destacó el mexicano fue en el Manchester United, donde ganó dos Premier League y tres Community Shield, anotando 59 goles durante su paso con los Red Devils.



"Chicha" también jugó con el Bayer Leverkusen en Alemania y tuvo un breve paso por el Real Madrid, donde logró destacar por su inolvidable gol en las fases eliminatorias de la Champions League y también ganar un Mundial de Clubes con los merengues. Luego tuvo paso por el Sevilla, pero no destacó mucho con el conjunto español. Posteriormente vivió un segundo paso por Inglaterra con el West Ham, aunque solo anotó un gol con los de Stratford.

CHICHARITO DE REGRESO A MÉXICO



Después de jugar en la MLS con el LA Galaxy, las Chivas del Guadalajara querían de regreso a su hijo pródigo, y en enero del 2024 Chicharito lo trajeron a casa, con su gente, en un lleno total del Estadio Akron para recibir al que puso en alto la cantera rojiblanca y se convirtió en leyenda de la institución.

LAS LESIONES Y POLÉMICAS, LOS PEORES ENEMIGOS DE JAVIER HERNÁNDEZ

Tras su regreso a México, Chicharito poco o nada ha aportado al Guadalajara, ya que en casi dos años con la institución rojiblanca solo ha anotado dos goles y se la ha pasado lesionándose.

También, Javier no se ha cansado de meterse en polémicas, ya que por sus redes sociales se hace expresar de una manera que al público, en su mayoría mujeres, no toleran, y critican al jugador por su manera de pensar. Lejos de quedar fuera de polémicas, se ha enfocado más en otras cosas que no son la institución rojiblanca, como su equipo en la Kings League, apariciones en otros eventos, su vida de influencer en redes sociales y sus transmisiones de videojuegos y estas acciones pueden ser el motivo por que el tapatío se retire del futbol profesional.

Expertos consideran que, en el término de su carrera Javier esté más interesado en otras cosas que en su rendimiento en el Guadalajara, pero su legado futbolístico no se puede borrar, ya que Chicharito tiene una carrera que pocos mexicanos han logrado.