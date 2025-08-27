Piratas de Campeche fuerza el Juego 7 ante Guerreros de Oaxaca en los Playoffs LMB 2025

Los Piratas de Campeche lograron empatar la Serie de Zona de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) 2025 tras vencer 5-3 a los Guerreros de Oaxaca en el Juego 6, celebrado en el Estadio Eduardo Vasconcelos. Con este triunfo, los filibusteros forzaron el Juego 7, que definirá al finalista de la Zona Sur.

Los bates oportunos de Félix Pérez y Brett Auerbach, ambos con cuadrangulares, fueron determinantes para apoyar la sólida apertura de Miller Hogan, quien lanzó 5.1 entradas en blanco con seis imparables permitidos. El bullpen de Campeche resistió la presión final de los Guerreros para asegurar la victoria.

¡Juego 7 en Oaxaca! ?



Los Piratas ?? logran el triunfo y forzaron la serie a la última instancia #CienAñosSiendoElReypic.twitter.com/fUCjhptsGJ — Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) August 28, 2025

DETALLES DEL JUEGO 7

El Juego 7 se disputará este jueves a las 7:00 PM, en lo que podría ser el último partido oficial en el Estadio Vasconcelos antes de la apertura del nuevo Estadio Yu´va. Los lanzadores probables son Luis Fernando Miranda (1-1, 6.23) por Oaxaca y Sho Itoh (0-0, 7.36) por Campeche.

Ambas franquicias disputarán su décimo Juego 7 en la historia de la LMB. Guerreros tiene marca de 4-5 en estos juegos de eliminación, mientras que los Piratas acumulan un récord de 2-7, sin ganar uno desde 2004, cuando eliminaron al México rumbo al campeonato.

El vencedor avanzará a enfrentar a los Diablos Rojos del México en la Serie de Campeonato de la Zona Sur, que inicia el sábado 30 de agosto en el Estadio Alfredo Harp Helú.