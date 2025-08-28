Jornada 7 de la Liga MX: Dónde y cuándo ver los partidos

En la Liga MX se juega este fin de semana una fecha más antes del paro para las fechas FIFA, donde la selección mexicana de futbol disputará dos encuentros amistosos preparativos rumbo al Mundial del 2026, ya que México al ser anfitrión, no juega eliminatorias de su confederación
RESUMEN JORNADA 6
Después de una fecha donde se vivieron grandes juegos, con gran cantidad de goles, y en la que para muchos fue el juego de la Jornada, fue el de Xolos contra Chivas tras quedar en un empate a tres, después de que el Rebaño lo fuera perdiendo 3-0 con doblete de Gil Mora, pero lograron remontar el resultado en 20 minutos con goles de González, Efraín Álvarez y el "Piojo" Alvarado
En el juego América contra Atlas, además de haber sido un gran partido, vimos el debut del nuevo refuerzo de las Águilas, Allan Saint-Maximin, que se estrenó con un gol para poner en ventaja a los de Coapa en el Estadio Jalisco.
NUEVOS LÍDERES
Con el triunfo del Monterrey ante el Necaxa y el empate de Pachuca ante León, los Rayados se colocan, por el momento, como líderes del torneo.
Además, el delantero del Atlético de San Luis, João Pedro, se pone primero en la tabla de goleo y manda a la segunda posición a Ángel Sepúlveda.
EL GOL DE LA JORNADA
Sergio Canales fue la figura de la fecha 6, ya que se despachó con un golazo olímpico ante los Rayos del Necaxa, encuentro que terminarían ganando 3-0.
ASÍ SE JUGARÁ LA JORNADA 7
VIERNES 29 DE AGOSTO
Juárez vs Mazatlán
7:00 p.m. | Caliente TV, Azteca 7, Tubi
Atlético San Luis vs Toluca
7:00 p.m. | ESPN, Disney+
Puebla vs Monterrey
9:05 p.m. | Caliente TV, Azteca 7, Tubi
SÁBADO 30 DE AGOSTO
León vs Querétaro
5:00 p.m. | Caliente TV, Tubi
Santos vs Tigres
7:00 p.m. | Canal 5, TUDN, VIX
Guadalajara vs Cruz Azul
7:07 p.m. | Prime Video
América vs Pachuca
9:25 p.m. | Canal 5, TUDN, VIX
DOMINGO 31 DE AGOSTO
Pumas vs Atlas
4:00 p.m. | Canal 5, TUDN, VIX
Xolos vs Necaxa
9:00 p.m. | Caliente TV, Tubi