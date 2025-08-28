  • 24° C
Deportes

Jornada 7 de la Liga MX: Dónde y cuándo ver los partidos

Concluye la fecha 6 del torneo mexicano con grandes partidazos en una jornada llena de goles y con un nuevo líder de goles.

Ago. 28, 2025
Conoce las fechas para los partidos de la Jornada 7 del Apertura 2025.
En la Liga MX se juega este fin de semana una fecha más antes del paro para las fechas FIFA, donde la selección mexicana de futbol disputará dos encuentros amistosos preparativos rumbo al Mundial del 2026, ya que México al ser anfitrión, no juega eliminatorias de su confederación

RESUMEN JORNADA 6

Después de una fecha donde se vivieron grandes juegos, con gran cantidad de goles, y en la que para muchos fue el juego de la Jornada, fue el de Xolos contra Chivas tras quedar en un empate a tres, después de que el Rebaño lo fuera perdiendo 3-0 con doblete de Gil Mora, pero lograron remontar el resultado en 20 minutos con goles de González, Efraín Álvarez y el "Piojo" Alvarado

En el juego América contra Atlas, además de haber sido un gran partido, vimos el debut del nuevo refuerzo de las Águilas, Allan Saint-Maximin, que se estrenó con un gol para poner en ventaja a los de Coapa en el Estadio Jalisco.

NUEVOS LÍDERES

Con el triunfo del Monterrey ante el Necaxa y el empate de Pachuca ante León, los Rayados se colocan, por el momento, como líderes del torneo.
Además, el delantero del Atlético de San Luis, João Pedro, se pone primero en la tabla de goleo y manda a la segunda posición a Ángel Sepúlveda.

EL GOL DE LA JORNADA

Sergio Canales fue la figura de la fecha 6, ya que se despachó con un golazo olímpico ante los Rayos del Necaxa, encuentro que terminarían ganando 3-0.

ASÍ SE JUGARÁ LA JORNADA 7 

VIERNES 29 DE AGOSTO

Juárez vs Mazatlán
7:00 p.m. | Caliente TV, Azteca 7, Tubi
Atlético San Luis vs Toluca
 7:00 p.m. | ESPN, Disney+
Puebla vs Monterrey
 9:05 p.m. | Caliente TV, Azteca 7, Tubi

SÁBADO 30 DE AGOSTO

León vs Querétaro
 5:00 p.m. | Caliente TV, Tubi
Santos vs Tigres
 7:00 p.m. | Canal 5, TUDN, VIX
Guadalajara vs Cruz Azul
 7:07 p.m. | Prime Video
América vs Pachuca
 9:25 p.m. | Canal 5, TUDN, VIX

DOMINGO 31 DE AGOSTO

Pumas vs Atlas
 4:00 p.m. | Canal 5, TUDN, VIX
Xolos vs Necaxa
 9:00 p.m. | Caliente TV, Tubi

Fernando Domínguez
Champions League: así quedó el sorteo para la fase de liga; partidos más importantes
Deportes

Champions League: así quedó el sorteo para la fase de liga; partidos más importantes

Agosto 28, 2025

La UEFA Champions League 2025/26 definió su fase de liga con un sorteo que dividió a los 36 equipos en cuatro bombos según su coeficiente

Piratas de Campeche fuerza el Juego 7 ante Guerreros de Oaxaca en los Playoffs LMB 2025
Deportes

Piratas de Campeche fuerza el Juego 7 ante Guerreros de Oaxaca en los Playoffs LMB 2025

Agosto 27, 2025

Félix Pérez y Brett Auerbach conectan jonrones clave y mantienen viva la serie; el ganador irá contra Diablos Rojos del México

Con dos goles de Messi, Inter Miami elimina a Orlando City y avanza a la Final de la Leagues Cup 2025
Deportes

Con dos goles de Messi, Inter Miami elimina a Orlando City y avanza a la Final de la Leagues Cup 2025

Agosto 27, 2025

El equipo del astro argentino enfrentará al ganador del duelo entre LA Galaxy y Seattle Sounders el próximo 31 de agosto