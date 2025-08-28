Piratas de Campeche está en la Final de Zona Sur y gobernadora decreta día no laboral este viernes

Los Piratas de Campeche hicieron historia este jueves al derrotar 15-5 a los Guerreros de Oaxaca en el séptimo juego de la Serie de Zona, clasificándose a la Serie de Campeonato de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), donde enfrentarán a los Diablos Rojos del México .

El triunfo no solo fue celebrado en el diamante, pues como lo había prometido, la gobernadora morenista Layda Sansores anunció que este viernes será día libre para todos los trabajadores del Estado de Campeche, excepto en áreas de seguridad y emergencias.

"Me preguntaron que si voy a cumplir con mi palabra. Claro que sí. Si Piratas gana, mañana día libre, excepto las áreas de emergencia y seguridad, pero espero que todos podamos disfrutar el día de mañana con nuestros hijos", declaró la mandataria en un video difundido en redes sociales.

Sansores incluso bromeó con la medida, "Aunque se molesten los jefes", dijo, asegurando que el triunfo beisbolero debe celebrarse en familia.

Ganamoooooooos y celebramos con orgullo el triunfo de nuestros @LosPiratasMx



Se declara día libre para las y los trabajadores del Gobierno del Estado este viernes 29 de agosto, con motivo de la histórica victoria de nuestros Piratas de Campeche.



Excepciones:

— Layda Sansores (@LaydaSansores) August 29, 2025

REMONTADA HISTÓRICA: PIRATAS LO VUELVE A HACER DESPUÉS DE 21 AÑOS

Con un rally de siete carreras en la octava entrada, los filibusteros se impusieron con autoridad en el juego decisivo, sellando una de las remontadas más épicas de los últimos tiempos pues vinieron de atrás tras estar abajo 3-0 en la serie y lograron ganar cuatro juegos consecutivos.

Es la primera vez en 21 años que los Piratas alcanzan una Serie de Campeonato de Zona.

JONRONES FUERON LA CLAVE DEL ATAQUE CAMPECHANO

Los Piratas encendieron los bates en el momento más crucial. Conectaron cinco cuadrangulares, que produjeron 9 de las 15 carreras- Además, Jesús Fabela brilló al irse de 5-3 con dos anotadas y cuatro impulsadas. El receptor Peña también destacó al batear de 5-3 con dos remolques.

CALENDARIO DE JUEGOS EN LA FINAN DE ZONA SUR FRENTE A DIABLOS

Con esta victoria, se confirma la esperada final entre Piratas de Campeche y Diablos Rojos del México, que arranca este sábado 30 de agosto en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Serie de Campeonato – Zona Sur