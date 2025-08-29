Edson Álvarez pierde a Mourinho, el entrenador que buscó su préstamo al Fenerbahçe

El Fenerbahçe de Estambul anunció este viernes la salida del entrenador portugués José Mourinho, apenas un año después de su llegada al club. La decisión llega tras la eliminación del equipo turco de la Liga de Campeones, tras perder 1-0 contra el Benfica en la última ronda previa.

"Se acaba nuestra etapa con José Mourinho, quien desde la temporada 2024-2025 ejercía la labor de director técnico de nuestro primer equipo de fútbol. Le agradecemos por el trabajo con nuestro club hasta hoy y le deseamos éxito en su futura carrera", informó el club en su página web.

UNA ETAPA CORTA Y MARCADA POR LA PRESIÓN

Mourinho, de 62 años, llegó al Fenerbahçe en junio de 2024 con un contrato por dos temporadas, con el objetivo de devolver al club turco a la máxima competición europea. Sin embargo, tras seis jornadas disputadas en la nueva temporada de la Super Liga turca y 62 partidos dirigidos (37 victorias, 14 empates y 11 derrotas), su etapa terminó anticipadamente.

Durante su carrera, Mourinho ha dirigido clubes como Real Madrid, Inter de Milán, Chelsea y Manchester United, logrando la Champions League con Porto (2004) e Inter de Milán (2010).

TENSIONES CON LA DIRECTIVA Y POLÉMICAS

Según medios turcos, la relación de Mourinho con la directiva se deterioró durante el mercado de fichajes veraniego, donde el técnico criticó la falta de refuerzos. "Si la Liga de Campeones era vital para mi club, se habría hecho algo en el mercado de fichajes", declaró antes del partido de vuelta ante el Benfica.

Otras críticas a jugadores y enfrentamientos con rivales, incluyendo al Galatasaray, contribuyeron a la decisión unánime de la directiva de destituirlo. Entre los incidentes, Mourinho fue sancionado tras un altercado en la Copa turca donde agarró la nariz del técnico rival Okan Buruk, y anteriormente recibió acusaciones por comentarios racistas hacia jugadores rivales.

IMPACTO ECONÓMICO PARA EL FENERBAHÇE

La eliminación de la Liga de Campeones representa un duro golpe económico para el club, según el diario turco Hürriyet. El Fenerbahçe habría recibido cerca de 19 millones de euros por la participación en la Champions, más 9 millones por coeficiente y derechos televisivos. La pérdida de esos ingresos podría obligar a la venta de jugadores.

Por su parte, Mourinho seguirá percibiendo una compensación estimada en 15 millones de euros pese a su salida, aunque no se han revelado las condiciones exactas del acuerdo, y el entrenador no ha hecho declaraciones públicas.