Deportes

Sonora logra 8 medallas de oro en el torneo nacional de tiro con arco

El selectivo sonorense tuvo una participación de gran importancia dentro del "World Archery México Nuevos Valores", llevándose 20 medallas en total

Ago. 29, 2025
Sonora logra 8 medallas de oro en el torneo nacional de tiro con arco. Foto: World Archery México Nuevos Valores
Sonora logra 8 medallas de oro en el torneo nacional de tiro con arco. Foto: World Archery México Nuevos Valores

Sonora ha destacado dentro del torneo nacional de tiro con arco, el selectivo de la Entidad logró destacar dentro del campeonato que se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco. El equipo sonorense demostró su talento al conseguir un total de 20 medallas; siendo ocho medallas de oro las que el equipo logró obtener.

En el medallero, Sonora se llevó 8 medallas de oro, 6 de plata y 6 de bronce. Los atletas que lograron este gran resultado compitieron en diversas categorías y modalidades, tanto de forma individual como en equipo, destacando el trabajo conjunto en los equipos mixtos y femeninos.

MEDALLAS GANADAS POR ATLETAS DE SONORA

Dentro del torneo nacional de tiro con arco había varias modalidades, y en cada una de estas el equipo de Sonora logró destacar obteniendo 20 medallas en total. En la Ronda Clasificatoria Individual, se obtuvieron cuatro medallas de oro gracias a las actuaciones de Michelle Mouet (Sub 10), Rotceh Ambriz (Sub 10 compuesto), y Genaro Valle (Sub 12 recurvo).

Además, de una en la final de Ronda Olímpica a cargo de Leonardo Martínez (Recurvo Varonil Sub 12). También se consiguieron cuatro platas y un bronce en esta modalidad. Por otro lado; dentro de la Ronda Olímpica Individual, se obtuvieron un oro, una medalla de plata y dos de bronce; siendo los galardonados los siguientes:

  • Leonardo Martínez dentro del Recurvo Varonil Sub 12 se llevó el oro
  • Genaro Valle dentro del Recurvo Varonil Sub 12 obtuvo la plata
  • Teresa Lileth Acosta ganó el bronce en Recurvo Sub 14
  • Fernanda Guadalupe Rojas obtuvo el bronce en el Compuesto Sub 12

RESULTADOS POR EQUIPO DENTRO DEL TORNEO NACIONAL DE TIRO CON ARCO

El trabajo en equipo también fue clave para la delegación. Los equipos sonorenses demostraron su coordinación y puntería, consiguiendo medallas importantes:

  • Equipo Mixto Sub 12 (Arco Recurvo): Leonardo Martínez, Genaro Valle e Isabella Velarde ganaron la medalla de oro.
  • Equipo Femenil Sub 10 (Arco Recurvo): Ana Reneé Esquer, Paula Isabella García y Michelle Mouet se llevaron el oro.
  • Equipo Mixto Sub 10 (Arco Compuesto): Rotceh Ambriz, Narda Valdés y Ángel Matías Flores consiguieron el primer lugar.
  • Equipos compartidos con otros estados, los sonorenses Lander Alejandro Flores (Sub 12 compuesto) y Osiel Valdés (Sub 12 compuesto) sumaron una medalla de oro y una de plata, respectivamente.
Jesús Álvarez
