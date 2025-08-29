América vs Pachuca se jugará a puerta cerrada en el Estadio Ciudad de los Deportes

El esperado duelo entre América y Pachuca por la jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX no contará con público en las gradas. La Alcaldía Benito Juárez anunció la clausura del Estadio Ciudad de los Deportes, lo que obliga a que el partido se dispute a puerta cerrada este sábado a las 21:05 horas.

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida se tomó luego de que personal de seguridad del Club América cerró la calle Indiana, en la colonia Ciudad de los Deportes, afectando directamente a vecinos de la zona. Entre ellos, una persona que necesitaba atención médica y a la que se le impidió el paso.

Ante esta situación, elementos policiacos intervinieron para liberar la vialidad, conforme a lo estipulado en el Operativo Ladrillera, que regula los cierres y aperturas en función de la afluencia al estadio.

La Alcaldía consideró que la actuación del personal de seguridad fue una extralimitación de funciones y decidió aplicar la sanción de manera inmediata.

#Comunicado

La alcaldía Benito Juárez informa que el partido de futbol entre los clubes América y Pachuca se jugará a puerta cerrada.

https://t.co/g1Ntg2wDgu pic.twitter.com/U9ao6nKBFu — Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) August 29, 2025

AMÉRICA PODRÍA APELAR LA SANCIÓN

El periodista León Lecanda, de ESPN, informó que América aún puede buscar un acuerdo en las próximas horas para revertir la clausura y permitir el ingreso de la afición.

Sin embargo, la Alcaldía fue contundente al indicar que mientras el club no demuestre que su personal o la empresa de seguridad están debidamente capacitados y acreditados, los eventos deberán realizarse sin público.

¡ATENCIÓN!



El Estadio Banorte se pronuncia ante lo ocurrido en el Estadio Ciudad de los Deportes y menciona que el Club América no tiene personal de seguridad. #TodoEsPosible pic.twitter.com/76RSN8kKty — Hi! Sports TV (@HiSportsTV) August 29, 2025

NO ES EL PRIMER INTENTO DE CLAUSURA

Cabe recordar que no es la primera vez que el alcalde Luis Alberto Mendoza ordena la clausura del inmueble. En noviembre de 2024 ya había tomado una medida similar cuando coincidieron un concierto y un partido de Cruz Azul en la misma zona.

Por ahora, el escenario más viable es que el América reciba a Pachuca a puerta cerrada, en un encuentro que se esperaba con gran asistencia pero que ahora tendrá que vivirse únicamente por televisión.

LIGA MX CALIFICA EL ACTO COMO ARBITRARIEDAD

En un breve comunicado la Liga MX lamentó "la arbitrariedad cometida por la Alcaldía Benito Juárez" y manifestó su respaldo al Club América en espera de que se modifique la decisión de clausurar el Estadio.