Charros de Jalisco ganan a Algodoneros y van por el campeonato de la Zona Norte contra Sultanes

En un cierre dramático, un espectacular jonrón de dos carreras de Calhoun dio la vuelta al marcador, colocando a los Charros con una victoria de 5-4 sobre los Algodoneros de Unión Laguna, y asegurando su lugar en la tan esperada Serie de Campeonato de la Zona Norte contra los Sultanes de Monterrey.

Con una remontada épica en la octava entrada, los Charros lograron voltear el juego después de que los Algodoneros se mantenían arriba por una carrera. Ahora, el equipo tapatío se prepara para una nueva serie cargada de emoción, en busca del ansiado pase a la Serie del Rey.

¡La fiesta tapatía!



Cayó el out 27 y los Charros logran el triunfo para sellar su pase ? a la Serie de Campeonato de la Zona Norte #CienAñosSiendoElReypic.twitter.com/Yh9gKr4GOm — Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) August 30, 2025

AGENDA DE LA SERIE DE CAMPEONATO DE ZONA NORTE

Debido al retraso de los juegos por lluvia y la extensión de la serie entre Charros y Algodoneros hasta un juego siete, la Serie de Campeonato de Zona Norte comenzará un día después que la serie de la Zona Sur.