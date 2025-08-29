  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 29 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Puebla vs Monterrey: refuerzan seguridad en el Cuauhtémoc tras balacera ocurrida hace dos semanas

l anuncio ocurre apenas dos semanas después de la balacera registrada en las inmediaciones del estadio previo al duelo entre Puebla y San Luis

Ago. 29, 2025
Las medidas se replicarán en otros estadios a fin de prevenir afectaciones a los aficionados.
Las medidas se replicarán en otros estadios a fin de prevenir afectaciones a los aficionados.

La Liga BBVA MX dio a conocer el dispositivo de seguridad para el partido Puebla vs Monterrey, correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2025 , el cual se disputará este viernes 29 de agosto a las 21:05 horas en el Estadio Cuauhtémoc.

El anuncio ocurre apenas dos semanas después de la balacera registrada en las inmediaciones del estadio previo al duelo entre Puebla y San Luis, donde presuntamente falleció una mujer, lo que encendió las alertas de autoridades y aficionados sobre la seguridad en el inmueble.

De acuerdo con la ficha informativa de la Liga MX, en la reunión participaron Seguridad Pública Municipal y Estatal, Protección Civil, Seguridad Privada, Servicios Médicos y comisarios de la Liga, quienes establecieron un plan reforzado.

ESTAS SON LAS MEDIDAS ANUNCIADAS POR LA LIGA MX

En busca de prevenir cualquier incidente, autoridades de Puebla en conjunto con la Liga MX determinaron llevar a cabo un operativo que incluye lo siguiente.

  • 396 elementos estarán a cargo de los operativos.
  • El operativo iniciará a las 13:00 horas y la apertura de puertas será a las 19:00 horas.
  • No se permitirá el ingreso de grupo de animación visitante.
  • Se reforzarán los tres anillos de seguridad con inspecciones detalladas.
  • Registro obligatorio en el sistema FAN ID.
  • Ambos clubes y el cuerpo arbitral contarán con escolta permanente.
  • Habrá 3 ambulancias y 7 paramédicos para la atención médica.
imagen-cuerpo

ESTRICTOS PROTOCOLO CONTRA ACTOS DISCRIMINATORIOS

Además, se aplicarán de manera estricta los protocolos de acceso, desalojo y el Protocolo Contra Actos Discriminatorios y Ofensivos, recordando que habrá cero tolerancia en la aplicación de las medidas.

La Liga MX exhortó a los aficionados a mantener un buen comportamiento y a abstenerse de cualquier acto de violencia o discriminación, reiterando que el compromiso es un "Estadio Seguro" para todos.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
SAT: estos son los trámites que puedes hacer en línea
Nacional / México

SAT: estos son los trámites que puedes hacer en línea

Agosto 29, 2025

La dependencia financiera permite a los contribuyentes hacer algunos procesos desde casa para evitar asistir a las oficinas y largas filas

Avioneta se desploma en Reynosa, Tamaulipas: autoridades reportan heridos y despliegan ayuda
Nacional / México

Avioneta se desploma en Reynosa, Tamaulipas: autoridades reportan heridos y despliegan ayuda

Agosto 29, 2025

La Vocería de Seguridad informó que ya se brinda apoyo a los posibles lesionados y pidió a la población tomar precauciones al circular por la zona

SEP hará entrega de libros de texto gratuitos en esta fecha
Nacional / México

SEP hará entrega de libros de texto gratuitos en esta fecha

Agosto 29, 2025

La secretaría ha informado que estos materiales educativos serán distribuidos en las escuelas de todo México para el regreso a clases