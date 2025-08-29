  • 24° C
Nacional / México

SAT: estos son los trámites que puedes hacer en línea

La dependencia financiera permite a los contribuyentes hacer algunos procesos desde casa para evitar asistir a las oficinas y largas filas

Ago. 29, 2025
Estos son los trámites del SAT que puedes hacer en línea. Foto: Original
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene horarios específicos en los que los contribuyentes pueden ir a las oficinas para resolver dudas o realizar algunos trámites. Sin embargo; la dependencia ha ampliado la posibilidad de que los contribuyentes realicen ciertos trámites en línea, esto para dar comodidad a los interesados.

La iniciativa de la dependencia tiene como fin simplificar y digitalizar el cumplimiento de obligaciones fiscales, permitiendo a los contribuyentes resolver varias gestiones sin la necesidad de asistir a las oficinas. Esto busca facilitar a los interesados la realización de trámites y evitar problemas con las autoridades fiscales del país.

¿QUÉ TRÁMITES DEL SAT PUEDO HACERLO EN LÍNEA?

El SAT permite realizar tres trámites esenciales en línea, estos tienen como finalidad facilitar a los contribuyentes varios procesos. Poder cumplir con las obligaciones fiscales ya no se encuentran atadas con los horarios de las oficinas de la dependencia; esto debido a que al existir la posibilidad de hacer los procesos desde casa es posible resolver gestiones desde el celular.

FACTURA SAT MÓVIL

La aplicación Factura SAT Móvil es una herramienta gratuita que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México pone a disposición de los contribuyentes. Su objetivo principal es facilitar la generación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de tipo factura, desde cualquier lugar y en cualquier momento, utilizando un dispositivo móvil; con la app es posible realizar las siguientes acciones:

  • Generación de facturas
  • Consulta de facturas
  • Envío por correo electrónico
  • Uso de catálogos del SAT
SAT MÓVIL

SAT Móvil es una herramienta completa, ya que no solo permite la generación y consulta de facturas, sino que también ofrece un abanico más amplio de funcionalidades. Con SAT Móvil, los usuarios pueden consultar su opinión de cumplimiento, conocer su estatus fiscal, buscar las oficinas del SAT más cercanas, y recibir notificaciones importantes sobre sus obligaciones fiscales.

SAT ID

SAT ID es una herramienta que permite a los contribuyentes generar o renovar su contraseña de acceso a los servicios, así como renovar la vigencia de su e.firma (firma electrónica) cuando está a punto de caducar o ya venció. Este servicio fue creado para facilitar el acceso a los trámites fiscales desde la comodidad del hogar; otros procesos que se pueden hacer son:

  • Generar y actualizar tu Contraseña.
  • Renovar tu e.firma hasta un año antes de su vencimiento.
  • Generar y enviar tu Constancia de Situación Fiscal
Jesús Álvarez
Jesús Álvarez
