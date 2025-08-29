  • 24° C
Nacional / México

Avioneta se desploma en Reynosa, Tamaulipas: autoridades reportan heridos y despliegan ayuda

La Vocería de Seguridad informó que ya se brinda apoyo a los posibles lesionados y pidió a la población tomar precauciones al circular por la zona

Ago. 29, 2025
Las autoridades continúan en el lugar para realizar las labores correspondientes.
La tarde de este viernes se registró la caída de una avioneta privada en la carretera Reynosa-San Fernando, a la altura del ejido General María Anaya, en Tamaulipas.

De acuerdo con la Vocería de Seguridad del estado, el accidente ocurrió poco después de las 3:00 de la tarde, lo que movilizó de inmediato a equipos de emergencia y corporaciones de seguridad para atender a las personas afectadas.

SE ESPECULA SOBRE UNA PERSONA FALLECIDA

Hasta el momento no se ha confirmado una cifra oficial de lesionados, pero versiones extraoficiales señalan que la aeronave, presuntamente una Cessna, habría dejado una persona fallecida y otra herida. Sin embargo, esta información no ha sido validada por las autoridades.

En redes sociales, la Vocería de Seguridad informó que ya se brinda apoyo a los posibles lesionados y pidió a la población tomar precauciones al circular por la zona del accidente.

Las autoridades continúan en el lugar para realizar las labores correspondientes y se espera que en las próximas horas se dé a conocer información oficial sobre el número de víctimas y las causas del desplome.

Información en desarrollo...

imagen-cuerpo
César Leyva
