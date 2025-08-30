Cruz Azul vence a Chivas en Guadalajara y escala al segundo lugar del Apertura 2025

Cruz Azul continúa con paso firme en el torneo Apertura 2025 y este sábado logró una importante victoria como visitante al vencer 2-1 a las Chivas en el Estadio Akron, resultado que lo coloca en el segundo lugar de la tabla general, apenas un punto por debajo de Rayados.

La Máquina, dirigida por Nicolás Larcamón, se adelantó muy temprano en el marcador con un golazo de José Paradela al minuto 2, tras una pared con Ángel Sepúlveda. Aunque el Guadalajara logró igualar rápidamente al 11´ con un tanto de Diego Campillo, el equipo local no logró sostener el ritmo.

Rodolfo Rotondi marcó el gol definitivo al minuto 45 con un potente disparo de zurda desde fuera del área, luego de una buena combinación entre Fernández e Ignacio Rivero. Con este tanto, Cruz Azul sumó su cuarta victoria consecutiva y sigue firme en los puestos altos del campeonato.

CHIVAS CASI EN EL SÓTANO Y CRUZ AZUL SE VE COMO FAVORITO

El Rebaño Sagrado, por su parte, vive un complicado momento bajo el mando de Gabriel Milito. Acumulan cuatro derrotas, un empate y solo una victoria, lo que los deja con apenas cuatro puntos, igualados con Puebla y Querétaro en la parte baja de la tabla.

El panorama no mejora, ya que su próximo compromiso será ante América en el Clásico Nacional.

Durante el encuentro, el VAR fue protagonista con dos decisiones importantes ya que anuló un gol de Fernández para Cruz Azul por falta previa y también revocó un penal inicialmente señalado a favor del Rebaño.

Javier "Chicharito" Hernández volvió a las canchas tras más de un mes de ausencia, pero no pudo marcar diferencia.

Con este resultado, Cruz Azul se consolida como uno de los favoritos al título, mientras que Chivas deberá mejorar si quiere revertir su mal inicio en el torneo.