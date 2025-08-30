  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 30 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

León golea 3-0 a Querétaro y se perfila como serio candidato en el Apertura 2025

La Fiera aprovechó la inferioridad numérica de los Gallos Blancos para firmar una contundente victoria con doblete de Ismael Díaz

Ago. 30, 2025
Querétaro terminó con dos jugadores menos.
Querétaro terminó con dos jugadores menos.

El Club León dejó claro que es uno de los equipos más peligrosos del torneo Apertura 2025 tras vencer 3-0 a los Gallos Blancos de Querétaro en la Jornada 7.

El equipo dirigido por Eduardo Berizzo aprovechó dos expulsiones del rival para imponer condiciones y quedarse con tres puntos clave que lo acercan a los primeros puestos de la tabla.

ASÍ FUERON LOS GOLES DE LEÓN VS QUERÉTARO

La resistencia de Querétaro duró hasta el minuto 45, cuando Fernando Beltrán rompió el cero con una gran jugada individual. Salvador Reyes se abrió paso entre dos defensas con valentía y asistió al "Nene", quien recortó a un rival y disparó cruzado para el 1-0, en lo que fue uno de los goles más vistosos de la jornada.

En tiempo de compensación, Querétaro se quedó con 10 hombres tras la expulsión de Ángel Zapata por un golpe en el rostro a Beltrán, lo que facilitó el dominio leonés en la segunda parte.

Ya con un jugador más, León mostró su mejor versión. Al minuto 48, James Rodríguez estuvo cerca de marcar un golazo con un disparo de larga distancia que se estrelló en el travesaño.

Sin embargo, la figura del partido fue Ismael Díaz, quien firmó un doblete. Primero al 58´, con un disparo lejano que el portero José Hernández no pudo atajar, y después al 73´, aprovechando un rebote para empujar el balón y poner el 3-0 definitivo.

La frustración del Querétaro terminó en otra tarjeta roja, esta vez para Jesús Hernández, quien fue expulsado por una dura entrada sobre Jordi Cortizo.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
FGR impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr. por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa
Deportes

FGR impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr. por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

Agosto 30, 2025

El pasado 23 de agosto de 2025, un juez federal lo vinculó a proceso, pero le permitió salir del Cefereso 11 en Hermosillo, Sonora

¿Por qué América jugará a puerta cerrada ante el Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes?
Deportes

¿Por qué América jugará a puerta cerrada ante el Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes?

Agosto 30, 2025

Fue por medio de un comunicado de la Alcaldía Benito Juárez que se informó que el estadio estaría cerrado para el partido de este sábado

Charros de Jalisco ganan a Algodoneros y van por el campeonato de la Zona Norte contra Sultanes
Deportes

Charros de Jalisco ganan a Algodoneros y van por el campeonato de la Zona Norte contra Sultanes

Agosto 29, 2025

En un dramático juego que se definió en la novena entrada, el equipo comandado por Benjamín Gil superó por una carrera a Unión Laguna