América vence 2-0 a Pachuca sin afición en el Estadio Ciudad de los Deportes

En un Estadio Ciudad de los Deportes sin público, el Club América demostró que sigue en buen momento y venció 2-0 a Pachuca en la jornada siete de la Liga MX, en un duelo donde destacaron Igor Lichnovsky y Allan Saint-Maximin, quien anotó su segundo gol con el equipo.

A pesar del ambiente silencioso, América impuso condiciones desde el arranque. El técnico André Jardine realizó ajustes importantes, incluyendo el ingreso del chileno Lichnovsky en lugar de Juárez, decisión que pagó dividendos con el primer gol al minuto 20, tras una gran jugada colectiva culminada por el defensor.

¡Igor Lichnovsky abrió el marcador a nuestro favor! pic.twitter.com/EEBAJuYzry — Club América (@ClubAmerica) August 31, 2025

DEBUT CON GOL PARA SAINT-MAXIMIN

Pachuca reaccionó brevemente al final del primer tiempo y en el inicio del segundo, pero sin la contundencia necesaria. La jugada más peligrosa de los Tuzos fue un disparo de Illian Hernández que fue bloqueado heroicamente por Lichnovsky.

El cierre del partido fue para Saint-Maximin, quien debutó las Águilas y al minuto 70, el robó un balón, superó al arquero con potencia y técnica, y definió con un zurdazo que pegó en el poste antes de entrar. Un gol que, de haber habido público, habría desatado la locura.

Con esta victoria, América continúa su ascenso en la tabla y confirma su solidez bajo el mando de Jardine. Las Águilas demostraron que pueden volar alto, con o sin gente en las tribunas.