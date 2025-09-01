  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 1 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Cruz Azul confirma lesión de Ángel Sepúlveda: ¿cuántos partidos estará fuera?

El delantero de La Máquina salió lesionado en el juego contra Chivas este fin de semana; esperan ver cómo evoluciona la lesión

Sep. 01, 2025
El tiempo de recuperación de una lesión como la de Sepúlveda depende del grado de desgarro.
El tiempo de recuperación de una lesión como la de Sepúlveda depende del grado de desgarro.

Cruz Azul atraviesa un momento complicado en su delantera. Ángel "Cuate" Sepúlveda, quien se había consolidado como referente del ataque celeste, salió lesionado en la victoria ante Guadalajara el pasado fin de semana.

El club informó mediante un comunicado oficial que, tras realizar estudios médicos, se detectó una ruptura miofibrilar en el isquiotibial izquierdo del atacante. Actualmente, Sepúlveda ya trabaja en su recuperación con los especialistas del equipo, aunque el tiempo de baja dependerá de la evolución de la lesión.

¿QUÉ TAN GRAVE ES LA LESIÓN DE ÁNGEL SEPÚLVEDA?

El tiempo de recuperación por una ruptura miofibrilar varía según el grado del desgarro:

  • Grado 1 (leve): de 1 a 3 semanas.
  • Grado 2 (moderado): de 3 a 8 semanas.
  • Grado 3 (grave): de 2 a 4 meses.

¿CUÁNTOS PARTIDOS PODRÍA PERDERSE?

Si se trata de un desgarro leve, Sepúlveda podría perderse entre uno y dos partidos de Liga MX, considerando además el parón por la Fecha FIFA. En ese escenario, los encuentros serían frente a Pachuca (13 de septiembre) y FC Juárez (19 de septiembre).

El cuerpo médico de Cruz Azul no especificó el grado de la lesión, por lo que el tiempo exacto de baja y la cantidad de juegos ausentes dependerán de cómo evolucione en su rehabilitación.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Liga MX: ¿Quién es el líder después de la jornada 7?
Deportes

Liga MX: ¿Quién es el líder después de la jornada 7?

Septiembre 01, 2025

Este fin de semana se vivieron juegos con polémicas y el América no pudo contar con aficionados en su estadio.

Memo Ochoa se queda sin equipo en Europa: frustrado su fichaje con Burgos CF
Deportes

Memo Ochoa se queda sin equipo en Europa: frustrado su fichaje con Burgos CF

Septiembre 01, 2025

El portero mexicano evaluó opciones para extender su carrera en el Viejo Continente pero su contratación se cayó

Canelo vs. Crawford: ¿Cuándo y a qué horas será la pelea?
Deportes

Canelo vs. Crawford: ¿Cuándo y a qué horas será la pelea?

Septiembre 01, 2025

Ambos boxeadores llegan con récords impresionantes y estilos contrastantes, lo que eleva la expectativa de una velada intensa y decisiva