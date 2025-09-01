Cruz Azul confirma lesión de Ángel Sepúlveda: ¿cuántos partidos estará fuera?

Cruz Azul atraviesa un momento complicado en su delantera. Ángel "Cuate" Sepúlveda, quien se había consolidado como referente del ataque celeste, salió lesionado en la victoria ante Guadalajara el pasado fin de semana.

El club informó mediante un comunicado oficial que, tras realizar estudios médicos, se detectó una ruptura miofibrilar en el isquiotibial izquierdo del atacante. Actualmente, Sepúlveda ya trabaja en su recuperación con los especialistas del equipo, aunque el tiempo de baja dependerá de la evolución de la lesión.

¿QUÉ TAN GRAVE ES LA LESIÓN DE ÁNGEL SEPÚLVEDA?

El tiempo de recuperación por una ruptura miofibrilar varía según el grado del desgarro:

Grado 1 (leve): de 1 a 3 semanas.

Grado 2 (moderado): de 3 a 8 semanas.

Grado 3 (grave): de 2 a 4 meses.

¿CUÁNTOS PARTIDOS PODRÍA PERDERSE?

Si se trata de un desgarro leve, Sepúlveda podría perderse entre uno y dos partidos de Liga MX, considerando además el parón por la Fecha FIFA. En ese escenario, los encuentros serían frente a Pachuca (13 de septiembre) y FC Juárez (19 de septiembre).

El cuerpo médico de Cruz Azul no especificó el grado de la lesión, por lo que el tiempo exacto de baja y la cantidad de juegos ausentes dependerán de cómo evolucione en su rehabilitación.