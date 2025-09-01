Liga MX: ¿Quién es el líder después de la jornada 7?

Se jugó la jornada 7 del fútbol mexicano el pasado fin de semana, con encuentros llenos de emociones para los aficionados y otros un tanto planos, pero que dejaron una tabla general distinta y con un nuevo líder.

Rayados de Monterrey se afianzó en la cima de la tabla con 18 puntos y va como líder antes del parón FIFA. El América ganó 2-0 ante Pachuca en un partido a puerta cerrada, algo que no se veía desde las medidas preventivas de la pandemia.

Las Chivas de Gabriel Milito siguen sin poder ganar. Pareciera que el futbol está siendo injusto con el Rebaño, que solo acumula 4 puntos, colocando a los rojiblancos como antepenúltimos de la tabla.

ASÍ VA LA TABLA DEL APERTURA 2025 AL MOMENTO

Los Rayados de Monterrey lideran la tabla con 18 puntos, seguidos de América y Cruz Azul, empatados con 17 puntos. Tigres y Toluca son los que completan el Top 5 de la tabla. Puebla, Querétaro y Guadalajara son los equipos que están en lo más bajo de la tabla; los tres equipos no superan los 5 puntos y, si hoy terminara el torneo, esos equipos pagarían la multa de permanencia.

¿QUÉ ES EL PARÓN FIFA?

La selección mexicana jugará partidos de preparación en esta fecha FIFA, lo cual provoca que todas las ligas entren en un parón momentáneo debido a las convocatorias de sus jugadores.

El Tri jugará ante Japón y Corea del Sur el 6 y 9 de septiembre en partidos amistosos internacionales, ya que México no juega rondas clasificatorias por ser anfitrión del próximo Mundial en 2026.

LOS PUMAS DE AARÓN RAMSEY

El galés Aarón Ramsey se estrena como goleador de los Pumas de la UNAM, anotando el único gol del encuentro para lograr el triunfo ante Atlas. Pumas ya suma 9 puntos y sigue escalando en la tabla de posiciones.

La jornada 8 se reanudará hasta el viernes 12 de septiembre y habrá Clásico Nacional entre Chivas y América en el Estadio Ciudad de los Deportes.