América llega a un acuerdo con Alcaldía Benito Juárez para uso del Estadio Ciudad de los Deportes

Luego de días de incertidumbre y un partido a puerta cerrada contra Pachuca, el Club América y la Alcaldía Benito Juárez llegaron a un acuerdo para que el Estadio Ciudad de los Deportes siga siendo la sede oficial de los partidos de las ramas femenil y varonil.

Esto incluye el Clásico Nacional ante Chivas que está programado para el sábado 13 de septiembre.

Este acuerdo se logró tras una mesa de diálogo entre autoridades locales y representantes del estadio, derivando en el programa "Estadio Seguro", que establece nuevos lineamientos para garantizar la seguridad de los vecinos y asistentes.

LOS PUNTOS MÁS IMPORTANTES DEL ACUERDO

Entre los puntos principales destacan:

Responsabilidad compartida: El estadio será responsable de la seguridad interna y logística; mientras que la Alcaldía Benito Juárez , junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se encargará de la seguridad externa.

El estadio será responsable de la seguridad interna y logística; mientras que la , junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se encargará de la seguridad externa. Operativo Ladrillera: Se mantendrán cierres viales controlados, dependiendo del aforo y la magnitud del evento.

Se mantendrán cierres viales controlados, dependiendo del aforo y la magnitud del evento. Protocolos de Protección Civil: El estadio deberá notificar con anticipación los eventos y presentar planes de contingencia.

El estadio deberá notificar con anticipación los eventos y presentar planes de contingencia. Inspecciones continuas: La alcaldía supervisará el cumplimiento de los acuerdos en cada jornada.

SE ASEGURA PÚBLICO EN LOS SIGUIENTES PARTIDOS

Tras las negociaciones se asegura la reapertura inmediata del Estadio Ciudad de los Deportes, tras la polémica clausura durante el América vs Pachuca en la Jornada 7, cuando el alcalde denunció afectaciones a servicios de emergencia por cierres viales no autorizados.

Dicho evento desató una controversia que incluso llegó al Congreso, con denuncias formales por parte de legisladores.

Con el nuevo plan, el América podrá disputar sus próximos siete partidos en casa con público, siempre y cuando se respeten las condiciones establecidas.

El Clásico Nacional, que había generado preocupación entre los aficionados, se jugará con normalidad y con aforo completo, marcando un precedente en la relación entre clubes deportivos y autoridades locales.